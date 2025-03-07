Руководство «Азеришыг» на встрече с фермерами и бизнесменами
Как известно, в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева ответственные сотрудники ОАО «Азеришыг» регулярно проводят просветительские встречи с предпринимателями и рядовыми абонентами в регионах. Очередная такая встреча была организована в Имишлинском районе.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг», во встрече, организованной в Центре Гейдара Алиева в городе Нафталан, приняли участие около 80 предпринимателей и местных жителей.
Перед участниками встречи выступили заместитель директора Департамента ASAN хidmət ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник отдела по связям с общественностью и прессой Вагиф Мустафаев, начальник отдела эксплуатации Апшеронского регионального управления энергоснабжения и продаж ОАО «Азеришыг» Гадир Гасанов и замглавы Исполнительной власти Нафталана Арзу Мамедов.
В ходе встречи предпринимателям и гражданам была представлена обширная информация о реконструкции и капитальном ремонте, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах. Было отмечено, что по поручению главы государства в настоящее время даже в самых отдаленных горных районах страны электрические сети, построенные еще в 50-60-х годах прошлого века, заменяются на новые. Строятся подстанции различной мощности, устанавливаются современные трансформаторы. Создание современных сетей призвано предотвратить потери энергии и обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение как жилых, так и нежилых абонентов.
Также были проведены просветительские беседы с предпринимателями и гражданами об электронных услугах. Участникам была представлена подробная информация обо всех услугах, предоставляемых в сервисных центрах. В ходе мероприятия были разъяснены порядок подключения к новым электросетям, выдачи технических условий и правила оплаты. Кроме того, участникам была предоставлена полная информация и даны ответы на вопросы граждан по другим услугам, наиболее востребованным среди потребителей, таким как техническое обслуживание оборудования, находящегося на балансе абонента, регистрация жилых помещений в многоквартирных домах, меры, принимаемые в случае повреждения приборов учета, порядок смены имени для нерезидентов, услуги по использованию смарт-карт и восстановлению неисправных платежей.
Кроме того, была предоставлена подробная информация обо всех услугах, предоставляемых как в центрах ASAN Service, так и через электронные платформы. Были подчеркнуты возможности, созданные для более быстрого и удобного разрешения обращений граждан и предпринимателей. Были разъяснены возможности подачи заявлений в электронном виде, не выходя из офиса или дома. Также были выслушаны вопросы фермеров и местных жителей по различным проблемам, и часть из них была решена на месте.
В ходе встречи предпринимателям была предоставлена подробная информация о курсах «Зеленый свет для завтрашнего дня», организованных Учебно-инновационным центром ОАО «Азеришыг». Было отмечено, что курсы повышения квалификации, проводимые по лицензии Министерства образования и науки, готовят специалистов с глубокими знаниями и высокой профессиональной подготовкой. Участникам, завершившим месячные курсы, выдается сертификат, признанный многими ведущими мировыми энергетическими компаниями.
Следует отметить, что ОАО «Азеришыг», целью которого является обеспечение потребителей стабильной и бесперебойной электроэнергией и минимизация потерь, продолжает проводить встречи с предпринимателями и гражданами в разных регионах страны.