Руководство «Азеришыг» на встрече с фермерами и бизнесменами

Как известно, в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева ответственные сотрудники ОАО «Азеришыг» регулярно проводят просветительские встречи с предпринимателями и рядовыми абонентами в регионах. Очередная такая встреча была организована в Имишлинском районе.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг», во встрече, организованной в Центре Гейдара Алиева в городе Нафталан, приняли участие около 80 предпринимателей и местных жителей. Перед участниками встречи выступили заместитель директора Департамента ASAN хidmət ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник отдела по связям с общественностью и прессой Вагиф Мустафаев, начальник отдела эксплуатации Апшеронского регионального управления энергоснабжения и продаж ОАО «Азеришыг» Гадир Гасанов и замглавы Исполнительной власти Нафталана Арзу Мамедов. В ходе встречи предпринимателям и гражданам была представлена обширная информация о реконструкции и капитальном ремонте, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах. Было отмечено, что по поручению главы государства в настоящее время даже в самых отдаленных горных районах страны электрические сети, построенные еще в 50-60-х годах прошлого века, заменяются на новые. Строятся подстанции различной мощности, устанавливаются современные трансформаторы. Создание современных сетей призвано предотвратить потери энергии и обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение как жилых, так и нежилых абонентов.