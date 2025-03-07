Путин и Вучич обсудили внешнее давление на Сербию

Президент России Владимир Путин в разговоре с сербским лидером Александром Вучичем подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Сербии и выразил поддержку законным властям страны.

Лидеры подтвердили стремление к укреплению российско-сербского партнерства, основанного на духовных, культурных и исторических связях. Вучич также подтвердил участие в праздновании 80-летия Победы в Москве и отправку сербских военных на Парад 9 мая.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество, в том числе в энергетике. Путин поздравил Вучича с 55-летием, и главы государств договорились поддерживать дальнейшие контакты.