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Бельгия даст Украине оружие на миллиард

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Бельгия обещает предоставить Киеву оружие на 1 млрд евро, включив в этот пакет поставку снимаемых с вооружения самолетов F-16, в 2026 году. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу VRT по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

«Бельгия не останется в стороне и предоставит оружие на €1 млрд. В том числе €216 млн выделено на закупку артиллерийских снарядов в рамках чешской артиллерийской инициативы, €200 млн на средства ПВО в рамках немецкой инициативы, а также поставки бельгийских F-16», - сказал Франкен.

Ранее на полях саммита премьер Бельгии Барт Де Вевер заявил, что Бельгия теперь намерена поставить самолеты Киеву в 2026 году.

До этого стало известно, что норвежский парламент принял решение увеличить помощь Украине на $4,6 миллиарда - до $7,8 миллиарда в 2025 году. 

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