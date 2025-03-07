Зеленский: «Украина готова к миру как можно быстрее»

Украина готова к миру как можно быстрее. Это РФ надо принуждать к нему, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков. Тематика понятна. Мир как можно быстрее — безопасность как можно надежнее», — заявил президент Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, но отметил, что Россия продолжает бомбить Украину. По его словам, обе стороны — и Россия, и Украина — готовы к прекращению войны. Он также добавил, что США прекратят оказание помощи Украине, если Киев «не готов к прекращению войны».