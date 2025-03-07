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Зеленский: «Украина готова к миру как можно быстрее»

обновлено 23:02
23:02 1139

Украина готова к миру как можно быстрее. Это РФ надо принуждать к нему, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков. Тематика понятна. Мир как можно быстрее — безопасность как можно надежнее», — заявил президент Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину, но отметил, что Россия продолжает бомбить Украину. По его словам, обе стороны — и Россия, и Украина — готовы к прекращению войны. Он также добавил, что США прекратят оказание помощи Украине, если Киев «не готов к прекращению войны».

***22:29

Украина и США ведут интенсивную работу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«И на следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой, в Саудовской Аравии - мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента (США Дональда) Трампа за все время - много звонков», - сказал Зеленский.

По его словам, «тематика (переговоров) понятна - мир как можно быстрее, безопасность как можно надежнее».

«Украина настроена максимально конструктивно», - добавил Зеленский.

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