Каждого поляка научат воевать

Польша планирует увеличить армию до 500 000 человек и обучить военному делу каждого мужчину, заявил премьер Дональд Туск.

Он предупредил, что Россия может начать войну с более крупной страной в ближайшие годы.

Туск также намекнул на возможное сотрудничество с Францией по ядерному оружию. Варшава уже инвестирует в оборону рекордные 4,7% ВВП и строит «Восточный щит» на границе с Россией и Беларусью.

В середине прошлого года, по данным НАТО, вооруженные силы Польши насчитывали 216 000 военнослужащих, что уже делало их третьими по численности в альянсе – после США (1,3 млн) и Турции (481 000).