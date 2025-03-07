Вице-премьер Италии назвал Макрона «безумцем»

Армия Европейского союза (ЕС) не должна находиться под командованием «безумного» президента Франции Эммануэля Макрона, который говорит о ядерной войне. Об этом 7 марта заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Если нам необходимо приобрести оборудование и персонал для береговой охраны, авиации, военно-морского флота, армии, полиции и сил гражданской обороны, то мы это сделаем. Но европейская армия под командованием безумного Макрона, который говорит о ядерной войне, — нет, никогда», — приводит его слова агентство Italpress.

Сальвини добавил, что Макрон «отчаянно нуждается в переосмыслении своего недолгого пребывания на посту президента Франции».

В обращении к нации 5 марта президент Франции сообщил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты Евросоюза. Он призвал объединение обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира».