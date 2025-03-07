В Судане обстреляли вертолет ООН: Убит высокопоставленный генерал

По меньшей мере 28 военнослужащих, включая генерала, погибли при обстреле вертолета миссии ООН на северо-востоке Южного Судана. Об этом сообщил министр информации, связи, технологий и почты Южного Судана Майкл Макуэй Люэт на брифинге в Джубе.

"Точно число погибших военнослужащих пока не установлено, но уже поступили данные о 28 убитых, включая генерала, - приводит его слова радиостанция Tamuzuj. - Все они погибли утром 7 марта при эвакуации вертолетом".

Радиостанция передает, что среди убитых генерал Маджур Дак, который входил в высшее военное командование ВС Южного Судана. Погиб также член экипажа вертолета.

Перестрелка возникла во время эвакуации группы военнослужащих из города Насир, которая сопровождалась неразберихой. Дак находился во главе группы военных, которых несколько дней блокировали в Насире ополченцы из группировки "Белая армия нуэров" (БАН). Была достигнута договоренность, что военные будут эвакуированы из города вертолетом ООН, однако по неизвестным пока причинам и группа, и вертолет попали под огонь ополченцев.