Трамп перебрасывает войска поближе к России

США рассматривают вывод 35 000 военных из Германии и их передислокацию в Восточную Европу, что может обострить отношения с Европой, пишут зарубежные СМИ. Передислокация войск, как сообщается, связана с поддержкой тех стран НАТО, которые довели военные бюджеты до 2% ВВП.

В 2020-м году Трамп уже пытался вывести 12 000 военных из Германии, но Байден отменил решение после критики Конгресса. Берлин готов смягчить ограничения на заимствования для увеличения военных расходов и инфраструктуры.

На днях The Washington Post писал, что администрация Дональда Трампа может вывести из Европы 20 тыс. американских военных, дополнительно направленных туда экс-президентом Джо Байденом.

В январе такие же данные приводил неназванный европейский дипломат в разговоре с итальянским агентством ANSA. В середине февраля возможность вывода 20 тыс. американских военных допускала и экс-посол США в НАТО Джули Смит.

Глава Пентагона Пит Хегсет 14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал не думать, что «присутствие Америки [в Европе] будет длиться вечно». Тем не менее, по его словам, «уровень европейских войск на континенте важен». The New York Times писала, что чиновники ЕС после встречи с Хегсетом стали ожидать вывода десятков тысяч военных США из Европы.

WP отмечает, что с 2022-го в Европе численность войск США составляла от 75 тыс. до 105 тыс. человек, из них постоянно дислоцированы на континенте примерно 63 тыс. Наибольшее их число сосредоточено в Германии (почти 35 тыс.).

В 1950–1990-е число военных США в Европе превышало 200–400 тыс. человек согласно приведенным WP графикам. Американские военные базы есть в Германии, Италии, Испании, Британии, Польше, Румынии, Болгарии, Балтии и других европейских регионах.