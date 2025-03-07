USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Новость дня
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США

Трамп перебрасывает войска поближе к России

23:08 367

США рассматривают вывод 35 000 военных из Германии и их передислокацию в Восточную Европу, что может обострить отношения с Европой, пишут зарубежные СМИ. Передислокация войск, как сообщается, связана с поддержкой тех стран НАТО, которые довели военные бюджеты до 2% ВВП.

В 2020-м году Трамп уже пытался вывести 12 000 военных из Германии, но Байден отменил решение после критики Конгресса. Берлин готов смягчить ограничения на заимствования для увеличения военных расходов и инфраструктуры.

На днях The Washington Post писал, что администрация Дональда Трампа может вывести из Европы 20 тыс. американских военных, дополнительно направленных туда экс-президентом Джо Байденом.

В январе такие же данные приводил неназванный европейский дипломат в разговоре с итальянским агентством ANSA. В середине февраля возможность вывода 20 тыс. американских военных допускала и экс-посол США в НАТО Джули Смит.

Глава Пентагона Пит Хегсет 14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности призвал не думать, что «присутствие Америки [в Европе] будет длиться вечно». Тем не менее, по его словам, «уровень европейских войск на континенте важен». The New York Times писала, что чиновники ЕС после встречи с Хегсетом стали ожидать вывода десятков тысяч военных США из Европы.

WP отмечает, что с 2022-го в Европе численность войск США составляла от 75 тыс. до 105 тыс. человек, из них постоянно дислоцированы на континенте примерно 63 тыс. Наибольшее их число сосредоточено в Германии (почти 35 тыс.).

В 1950–1990-е число военных США в Европе превышало 200–400 тыс. человек согласно приведенным WP графикам. Американские военные базы есть в Германии, Италии, Испании, Британии, Польше, Румынии, Болгарии, Балтии и других европейских регионах.

Аян Аллахвердиева второй год подряд берет медаль на чемпионате мира
Аян Аллахвердиева второй год подряд берет медаль на чемпионате мира
23:11 176
Трамп перебрасывает войска поближе к России
Трамп перебрасывает войска поближе к России
23:08 368
Что на месте Трампа сделал бы русский агент?
Что на месте Трампа сделал бы русский агент? главный вопрос
22:25 1089
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы наша корреспонденция; все еще актуально
16:13 3514
Зеленский: «Украина готова к миру как можно быстрее»
Зеленский: «Украина готова к миру как можно быстрее» обновлено 23:02
23:02 1146
У Маска проблемы: поджигают Tesla, взрывается Starship
У Маска проблемы: поджигают Tesla, взрывается Starship наша корреспонденция
20:35 3086
Израиль выставил против Турции «вора в законе»
Израиль выставил против Турции «вора в законе» наша корреспонденция
14:48 6803
У Трампа анонсировали визит генсека НАТО
У Трампа анонсировали визит генсека НАТО ОБНОВЛЕНО 21:46
21:46 2562
Бельгия даст Украине оружие на миллиард
Бельгия даст Украине оружие на миллиард
21:07 1563
Экстренное заявление Трампа
Экстренное заявление Трампа
20:48 4738
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США главное на этот час
18:36 6030

ЭТО ВАЖНО

Аян Аллахвердиева второй год подряд берет медаль на чемпионате мира
Аян Аллахвердиева второй год подряд берет медаль на чемпионате мира
23:11 176
Трамп перебрасывает войска поближе к России
Трамп перебрасывает войска поближе к России
23:08 368
Что на месте Трампа сделал бы русский агент?
Что на месте Трампа сделал бы русский агент? главный вопрос
22:25 1089
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы
Вашингтон отнял последние гроши у Молдовы наша корреспонденция; все еще актуально
16:13 3514
Зеленский: «Украина готова к миру как можно быстрее»
Зеленский: «Украина готова к миру как можно быстрее» обновлено 23:02
23:02 1146
У Маска проблемы: поджигают Tesla, взрывается Starship
У Маска проблемы: поджигают Tesla, взрывается Starship наша корреспонденция
20:35 3086
Израиль выставил против Турции «вора в законе»
Израиль выставил против Турции «вора в законе» наша корреспонденция
14:48 6803
У Трампа анонсировали визит генсека НАТО
У Трампа анонсировали визит генсека НАТО ОБНОВЛЕНО 21:46
21:46 2562
Бельгия даст Украине оружие на миллиард
Бельгия даст Украине оружие на миллиард
21:07 1563
Экстренное заявление Трампа
Экстренное заявление Трампа
20:48 4738
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США главное на этот час
18:36 6030
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться