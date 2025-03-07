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Аян Аллахвердиева второй год подряд берет медаль на чемпионате мира

Отдел спорта
23:11 176

Азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира среди шахматистов и шахматисток не старше 20 лет.

Чемпионат проходил в черногорском городе Петровац. По итогам 11 туров Аян набрала 8 очков, отстав от чемпионки Анны Шухман из России на очко. Интересно, что будущую чемпионку Аллахвердиева обыграла в 3-м туре, да к тому же играя черными фигурами. 

Бронза у китаянки Лу Миаойи, которую азербайджанская шахматистка опередила по дополнительным показателям.

В целом в 11 партиях Аян одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Всего в чемпионате мира приняли участие 95 шахматисток из 50 стран.

Аян Аллахвердиева движется по восходящей. В прошлом году на чемпионате мира в этой же возрастной категории, который проходил в Индии, она стала бронзовым призером.

Два года назад Аллахвердиева стала чемпионкой мира среди 18-летних. До этого она дважды выигрывала чемпионаты Европы в возрастной категории до 14 лет.

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