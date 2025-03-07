Украинцы и американцы созвонились

«Провел конструктивный диалог с госсекретарем США Марко Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Украина хочет, чтобы война закончилась, и лидерство США необходимо для достижения прочного мира. Мы также обсудили пути продвижения нашего двустороннего сотрудничества», — говорится в заявлении.

Ранее Fox News сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встреч с украинской стороной, а Axios добавил, что они состоятся 12 марта. США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.