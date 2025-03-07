Украинцы не сидят сложа руки
7 мартa 2025, 23:20 1794
В городе Стародуб Брянской области России звучат взрывы, сообщают местные жители. Предварительно, атакован один из заводов.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда, cообщает Росавиация. Причины ограничений не уточняются.
March 7, 2025
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