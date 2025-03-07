МИД Сирии о боях со сторонниками Асада

"Попытки подорвать безопасность в Сирии поддерживаются извне. Но сирийский народ, который уже пожертвовал многим ради освобождения от тирании, не позволит этим действиям добиться успеха", — написал аш-Шибани на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что страна продолжает сталкиваться с кампаниями, направленными на разрушение внутренней стабильности и распространение анархии.

Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что Сирия успешно подавила восстание сторонников бывшего режима в Латакии, Тартусе и Хомсе.

Он подчеркнул, что "армия Сирии, состоящая из народа, не была побеждена и уверенно двигается вперед, несмотря на вызовы". Министр выразил благодарность странам, поддерживающим сирийское правительство в борьбе с остатками свергнутого режима.

6 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе произошли столкновения между силами безопасности и вооруженными группами сторонников бывшего президента Башара Асада. Бои в Джебле, где проживает алавитское меньшинство, были особенно ожесточенными. Армия и бронетехника были направлены в эти районы, а в городах введен комендантский час.

Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, после чего столкновения завершились.