Хуситы поставили ультиматум Израилю

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" возобновят "военно-морские операции" против Израиля, если доставка помощи в Газу не будет разблокирована в течение четырех дней. Об этом заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

"Если израильский враг продолжит по истечении четырех дней препятствовать ввозу гуманитарной помощи в сектор Газа, будет по-прежнему держать закрытыми контрольно-пропускные пункты, препятствуя доставке продовольствия и медикаментов в сектор Газа, то мы возобновим наши военно-морские операции против израильского врага", - сказал он.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока идут боевые действия в палестинском анклаве. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов. Нападения прекратились в январе этого года, когда Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о перемирии в секторе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции "Страж процветания" по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США регулярно наносили удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.