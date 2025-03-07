Трамп добился снижения пошлин от Индии

Он отметил, что Индия взимала с США очень высокие пошлины, что мешало американским компаниям работать в стране. Трамп подчеркнул, что теперь Индия согласилась на значительное снижение тарифов, однако не уточнил, о каких именно товарах идет речь.

Кроме того, президент США отметил, что многие страны, включая Китай и ЕС, также взимают высокие пошлины на американскую продукцию, называя действия Евросоюза недобросовестными. Министр торговли США Говард Латник добавил, что индийско-американские отношения будут переосмыслены с учетом принципа взаимности.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести ответные пошлины на товары с 2 апреля, утверждая, что США платят более высокие тарифы, чем другие страны, такие как Китай, Индия и ЕС.