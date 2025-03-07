Мощный обстрел Одессы

«Раньше россияне запускали дроны по одному с интервалом 15-20 секунд. Атака длилась часами, что позволяло направить силы ПВО в нужное место и сбить многие цели. Теперь же россияне готовят ударный кулак «Шахедов» над морем, выстраивая их по 15-20 минут, а затем наносят одновременный удар на несколько объектов за 10 минут. Противодействовать этой атаке «роем» гораздо сложнее, для этого нужно больше огневых групп ПВО», - отмечают украинские СМИ.