Ван И: Требование независимости Тайваня — раскол Китая
7 мартa 2025, 23:49 701
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что единственное правильное упоминание региона Тайвань в ООН — это «Тайвань, провинция Китая».
Он подчеркнул, что Тайвань никогда не был независимым государством и не будет им в будущем.
Ван И также отметил, что требование «независимости Тайваня» является попыткой расколоть страну, а поддержка такого требования — вмешательство во внутренние дела Китая.
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