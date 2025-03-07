Ван И: Требование независимости Тайваня — раскол Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что единственное правильное упоминание региона Тайвань в ООН — это «Тайвань, провинция Китая».

Он подчеркнул, что Тайвань никогда не был независимым государством и не будет им в будущем.

Ван И также отметил, что требование «независимости Тайваня» является попыткой расколоть страну, а поддержка такого требования — вмешательство во внутренние дела Китая.