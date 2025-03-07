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США репетируют отмену антироссийских санкций

7 мартa 2025, 23:54 927

Администрация США разрабатывает план смягчения санкций в отношении России, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. По их словам, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину подготовить список ограничений, которые можно отменить.

Как утверждает один из собеседников Reuters, этот список планируется обсудить с представителями России на ближайших переговорах. Сейчас санкционные ведомства готовят предложения по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских олигархов, заявляют источники агентства.

США начали вводить санкции против России в 2014 году — после аннексии Крыма. Впоследствии эти ограничения неоднократно ужесточались. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп продлил действие санкций еще на год. При этом он допустил снятие ограничений в будущем.

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