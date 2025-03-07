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Европейцы уделили Украине несколько минут

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На саммите ЕС, который прошел 6 марта и длился около 10 часов, большую часть времени провели в дискуссиях о том, как финансировать наращивание оборонных расходов в размере €800 млрд. Однако переговоры по Украине были завершены примерно за 15 минут, пишет Politico.

«Они не смогли договориться о каких-либо новых обязательствах по укреплению позиций Украины. Переговоры завершились через 15 минут. Это говорит само за себя», – отмечается в материале.

Впрочем, дипломаты ЕС рассказали изданию, что работа над будущими пакетами вооружений Украине будет продолжаться.

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