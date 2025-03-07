Анкара обещает безопасность Евросоюзу. А что Турция хочет взамен?

Шаги администрации Трампа, направленные на сближение с Россией и фактическую изоляцию европейских союзников США по НАТО, рассматриваются в западном мире, как предвестник серьезного политического кризиса. Характерно, что в ходе обсуждений этой проблемы на международной арене все чаще упоминается Турция. Считается, что действия Трампа в отношении Европы могут заставить Брюссель переменить настороженное отношение к Анкаре. Европейские лидеры пребывают в состоянии глубокого шока от того, что гарантии безопасности, которые США предоставляли Старому Свету на протяжение восьмидесяти послевоенных лет, могут быть разрушены с такой беспрецедентной, обескураживающей скоростью. По мнению экспертов, пока Европа предпринимает попытки обеспечить свою безопасность и участвовать в мониторинге возможного перемирия в Украине, она также начинает осознавать необходимость привлечь к этим переговорам Турцию.

Заявления официальных представителей Анкары свидетельствуют о том, что свержение режима Башара Асада в Сирии, а также неожиданное для всех мировых игроков развитие событий вокруг Украины, усилили позиции Турции, что особенно заметно на фоне ослабления Европы. В Анкаре уверены, что динамика ее отношений с ЕС начала изменяться в пользу Турции, и новая реальность укрепляет у президента Эрдогана это чувство уверенности. Прошедший в минувшее воскресенье лондонский саммит по вопросам безопасности, организованный с участием институциональных представителей НАТО и ЕС, на который была приглашена и Турция, лишь подтвердил это мнение. Примечательно в этой связи, что за последние недели президент Реджеп Тайип Эрдоган все чаще подчеркивает, что основной целью Турции является полноправное членство в Евросоюзе. И пока Европа приходит в себя от политики администрации Трампа, Эрдоган использует создавшуюся неопределенность, чтобы вновь, но уже с позиций возросшей геополитической силы поставить вопрос о членстве Анкары в ЕС.

«Европа вновь осознает свою потребность в Турции», - утверждает Эрдоган, связывая события в Сирии с обострением ситуации вокруг Украины. Как уже сообщал haqqin.az, 24 февраля президент Эрдоган заявил: «Только Турция может вывести ЕС из тупика, в котором он оказался — от экономики до безопасности, от политики до международного влияния». Отметим, что это заявление турецкого лидера вызвало в европейских политических кругах неподдельный интерес. В понедельник в Анкаре, во время ифтара с иностранными дипломатами, Эрдоган, вновь подчеркнув, что новая международная реальность толкает Европу и Турцию, к сближению, отметил: «Европа без Турции все больше теряет свою способность быть глобальным актором».

Турция обещает ЕС безопасность. Но что она требует взамен? В турецких официальных заявлениях последних месяцев регулярно звучит тезис о том, что без поддержки Анкары Евросоюз окончательно утратит рычаги влияния в новом мировом порядке. Также утверждается, что без участия Турции новая архитектура европейской безопасности невозможна. Примечательно, что этот аргумент приводят не только турецкие политики. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Турция может стать защитным барьером Европы и призвал руководство ЕС к сотрудничеству с Анкарой в сфере оборонной промышленности. Но у Турции есть и свои ожидания от Евросоюза. А потому, предлагая Брюсселю гарантии безопасности, Эрдоган открыто заявляет о своих требованиях: «Мы ожидаем, что наши европейские партнеры осознают эту реальность и подойдут к процессу нашего полного членства в ЕС с дальновидной перспективой». Очевидно, что в посланиях Эрдогана Европе ключевыми остаются вопросы безопасности и полноправного членства Турции в ЕС. За последние месяцы участились визиты европейских политиков в Анкару, что может свидетельствовать о более активных переговорах по этим вопросам уже в ближайшем будущем.