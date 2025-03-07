Польша станет ядерной страной… и мобилизует полумиллионную армию

«До конца этого года мы постараемся подготовить модель, предусматривающую военную подготовку каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны, а сформированный резерв будет адекватен потенциальным угрозам», — сказал премьер-министр Польши, выступая в Сейме.

Дональд Туск отметил, что украинская армия сейчас насчитывает 800 тысяч солдат, а российская — около 1,3 миллиона. Польская армия, включая резервистов, должна увеличиться до 500 тысяч человек с нынешних примерно 200 тысяч, добавил он.

Туск отметил, что Украина подверглась нападению после того, как отказалась от своего ядерного арсенала, и добавил, что Варшава хотела бы обзавестись собственным ядерным оружием, какой бы отдаленной ни была эта перспектива.

В этом году Польша уже планирует потратить на оборону 4,7% своего ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО. Туск заявил парламенту, что расходы должны быть увеличены до 5% ВВП.