Российская армия стреляет по Донецку: 5 погибших, 15 раненых

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщает, что в результате российского обстрела города Доброполье погибли пять человек и ранены еще 15.

«Ночью российские войска нанесли по городу три удара. Предварительно, повреждены 4 многоэтажки. Последствия обстрела устанавливают — на месте работают необходимые службы и спасатели», — написал Филашкин в своем телеграм-канале.