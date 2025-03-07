Российская армия стреляет по Донецку: 5 погибших, 15 раненых
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Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщает, что в результате российского обстрела города Доброполье погибли пять человек и ранены еще 15.
«Ночью российские войска нанесли по городу три удара. Предварительно, повреждены 4 многоэтажки. Последствия обстрела устанавливают — на месте работают необходимые службы и спасатели», — написал Филашкин в своем телеграм-канале.
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