Атака беспилотников: под ударом российские предприятия

Губернатор Брянской области Александр Богомаз названия атакованного завода он не уточнил, но отметил, что там горит производственное помещение, а из близстоящих домов эвакуировали жителей. По сведениям телеграм-каналов, удару подвергся «Консервсушпрод», который производит сухпайки для российской армии. Богомаз отметил, что всего над регионом уничтожили девять дронов. Минобороны России сообщает, что сбили только три.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что один дрон сбили на подлёте к Киришскому нефтеперерабатывающему заводу, другой – над его территорией. «При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются», – добавил Дрозденко.

КИНЕФ («Киришинефтеоргсинтез») — нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши в Ленинградской области.

Ранее Росавиация сообщала о приостановке полетов в петербургском аэропорту «Пулково». Ограничения уже отменены.

НПЗ в Киришах дроны уже атаковали год назад. Объекты нефтепереработки в России регулярно становятся мишенями для украинских беспилотников.

Минобороны России заявило, что в течение прошедшей ночи был «перехвачен и уничтожен» 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Согласно заявлению, 26 дронов сбили над территорией Краснодарского края, три — над Брянской областью, по одному — над Ленинградской и Ярославской областями. При этом губернатор Ленинградской области заявил, что были сбиты два беспилотника, а не один.

В петербургском «Пулково» и в аэропорту Ярославля ночью приостанавливали полеты. Ограничения уже отменены в обоих аэропортах.

Вечером в пятницу над Россией сбили 43 беспилотника, утверждало в предыдущем заявлении Минобороны России.