USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Новость дня
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США

Атака беспилотников: под ударом российские предприятия

09:59 1478

В Брянской области РФ из-за атаки украинских беспилотников загорелся завод.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз названия атакованного завода он не уточнил, но отметил, что там горит производственное помещение, а из близстоящих домов эвакуировали жителей. По сведениям телеграм-каналов, удару подвергся «Консервсушпрод», который производит сухпайки для российской армии. Богомаз отметил, что всего над регионом уничтожили девять дронов. Минобороны России сообщает, что сбили только три.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что один дрон сбили на подлёте к Киришскому нефтеперерабатывающему заводу, другой – над его территорией. «При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются», – добавил Дрозденко.

КИНЕФ («Киришинефтеоргсинтез») — нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши в Ленинградской области.

Ранее Росавиация сообщала о приостановке полетов в петербургском аэропорту «Пулково». Ограничения уже отменены.

НПЗ в Киришах дроны уже атаковали год назад. Объекты нефтепереработки в России регулярно становятся мишенями для украинских беспилотников.

Минобороны России заявило, что в течение прошедшей ночи был «перехвачен и уничтожен» 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Согласно заявлению, 26 дронов сбили над территорией Краснодарского края, три — над Брянской областью, по одному — над Ленинградской и Ярославской областями. При этом губернатор Ленинградской области заявил, что были сбиты два беспилотника, а не один.

В петербургском «Пулково» и в аэропорту Ярославля ночью приостанавливали полеты. Ограничения уже отменены в обоих аэропортах.

Вечером в пятницу над Россией сбили 43 беспилотника, утверждало в предыдущем заявлении Минобороны России.

Азербайджан в борьбе за золото на Кубке мира в Баку
Азербайджан в борьбе за золото на Кубке мира в Баку
11:56 149
Русские успешно используют решение Трампа
Русские успешно используют решение Трампа
11:48 496
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!»
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!» горячая тема
10:04 2057
Путин зовет китайские войска в Украину
Путин зовет китайские войска в Украину все еще актуально
7 мартa 2025, 20:18 8039
Тысячи украинских военных под угрозой окружения в Курской области
Тысячи украинских военных под угрозой окружения в Курской области
10:44 1308
В Сирии снова море крови. Что происходит?
В Сирии снова море крови. Что происходит? подноготная
03:29 7326
Трамп: «Я верю Путину, Россия бомбит Украину»
Трамп: «Я верю Путину, Россия бомбит Украину» все еще актуально
7 мартa 2025, 21:26 12171
Атака беспилотников: под ударом российские предприятия
Атака беспилотников: под ударом российские предприятия
09:59 1479
Обстрел Одессы и Донецкой области: много погибших и раненых
Обстрел Одессы и Донецкой области: много погибших и раненых фото; обновлено 09:03
09:03 3975
Азербайджан в центре внимания в сериале на Netflix
Азербайджан в центре внимания в сериале на Netflix Новый сезон Drive to Survive; ВИДЕО, ФОТО
03:45 7305
Что на месте Трампа сделал бы русский агент?
Что на месте Трампа сделал бы русский агент? главный вопрос
7 мартa 2025, 22:25 4761

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан в борьбе за золото на Кубке мира в Баку
Азербайджан в борьбе за золото на Кубке мира в Баку
11:56 149
Русские успешно используют решение Трампа
Русские успешно используют решение Трампа
11:48 496
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!»
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!» горячая тема
10:04 2057
Путин зовет китайские войска в Украину
Путин зовет китайские войска в Украину все еще актуально
7 мартa 2025, 20:18 8039
Тысячи украинских военных под угрозой окружения в Курской области
Тысячи украинских военных под угрозой окружения в Курской области
10:44 1308
В Сирии снова море крови. Что происходит?
В Сирии снова море крови. Что происходит? подноготная
03:29 7326
Трамп: «Я верю Путину, Россия бомбит Украину»
Трамп: «Я верю Путину, Россия бомбит Украину» все еще актуально
7 мартa 2025, 21:26 12171
Атака беспилотников: под ударом российские предприятия
Атака беспилотников: под ударом российские предприятия
09:59 1479
Обстрел Одессы и Донецкой области: много погибших и раненых
Обстрел Одессы и Донецкой области: много погибших и раненых фото; обновлено 09:03
09:03 3975
Азербайджан в центре внимания в сериале на Netflix
Азербайджан в центре внимания в сериале на Netflix Новый сезон Drive to Survive; ВИДЕО, ФОТО
03:45 7305
Что на месте Трампа сделал бы русский агент?
Что на месте Трампа сделал бы русский агент? главный вопрос
7 мартa 2025, 22:25 4761
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться