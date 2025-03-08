Армению сильно трясет

Землетрясение магнитудой 6-7 баллов произошло в шести километрах от города Спитак Лорийской области в Армении, сообщила пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано территориальной службой сейсмической защиты в 09:26 8 марта в 6 километрах к северо-востоку от города Спитак.

Согласно данным, подземные толчки силой 4-6 баллов ощущались в Лорийской, Тавушской и Ширакской областях, о пострадавших и разрушениях пока не сообщается.