Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!»

Как уже сообщалось, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Армения не собирается отказываться от членства в ОДКБ. «Ереван не уведомлял нас о выходе, они не собираются выходить. Они приостановили свою активность, но при этом остаются членом ОДКБ», — подчеркнул Панкин. Однако слова замглавы МИД РФ противоречат заявлениям, звучавшим до последнего времени из Еревана. Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян и члены его команды не раз подчеркивали, что «заморозка» членства в ОДКБ — процесс необратимый, и что Армения больше не видит себя в роли активного участника военного блока.

Но, судя по всему, Москва отнюдь не намерена «отпускать» Ереван из альянса, то есть стремится и впредь удерживать Армению на своей военно-политической орбите. Не случайно российские официальные лица подчеркивают при каждом удобном случае, что Армения остается членом ОДКБ. Аналогичные заявления делают и руководящие структуры этой организации, заявляя о своей «приверженности» обязательствам перед Арменией. Как известно, решение Армении о «заморозке» членства в ОДКБ было принято после боев на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года. В Ереване ожидали, что ОДКБ, а точнее, Россия должна в рамках двустороннего военного союза защитить Армению. Но в Москве тогда дали понять, что, поскольку факт «вторжения Азербайджана на территорию Армении» зафиксирован не был, то, соответственно, не может быть применен и принцип коллективной обороны стран ОДКБ. Тогда правительство Пашиняна попыталось добиться от организации хотя бы политической поддержки и стало настаивать на включении в итоговый документ саммита ОДКБ, состоявшегося в Ереване в ноябре 2022 года, пункта о «вторжении на территорию Армении». Но когда и это условие Еревана было отвергнуто, Армения приостановила деятельность в ОДКБ и в попытке выстроить альтернативную систему безопасности взяла курс на сближение с Западом.

Однако события, всколыхнувшие мир после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, могут окончательно перечеркнуть надежды Армении на политическое дистанцирование от России и получение гарантий безопасности от Запада. Понимая это, правительство Пашиняна совершило очередную политическую рокировку и взяло курс на нормализацию отношений с Москвой. Похоже, что и Россия готова «забыть» дерзкое поведение Армении на протяжение последних лет и вновь принять ее в свои объятия. Так, посол России в Армении Сергей Копыркин в недавнем интервью одному из местных изданий заявил, что Ереван никуда и не уходил из-под российского «зонтика безопасности». По словам Копыркина, «основные компоненты сотрудничества в сфере безопасности, а также военно-политический альянс сохраняются, так что, именно присутствие 102-й российской военной базы и пограничников, а не обещания западных сил обеспечивает безопасность Армении. Насколько мне известно, никаких [западных] гарантий безопасности, сопоставимых с теми, что есть в российско-армянских отношениях, никто Армении не давал. Во всяком случае, я не видел никаких документов, заявлений… Российская база остается здесь, присутствие наших пограничников в принципиальном плане не изменилось, и это достаточно позитивно оценивается со стороны руководства Армении».

Эдуард Шармазанов, представитель Республиканской партии Армении, возглавляемой Сержем Саргсяном, также заявил, что Россия остается «спасителем» Армении. Он утверждает, что во время первой Карабахской войны Москва трижды «спасала» Армению от вмешательства Турции. По его словам, «первая попытка турецкого нападения» произошла в мае 1992 года, то есть сразу после оккупации Лачина и открытия «коридора» в Карабах. Шармазанов утверждает, что турецкая армия начала тогда подготовку к вторжению на территорию Армении. «Нападение было предотвращено лишь благодаря вмешательству России и США, - утверждает он. - Госдума РФ провела по этому поводу специальные слушания с участием министра иностранных дел Андрея Козырева и главкома Объединенных Вооруженных Сил СНГ маршала авиации Евгения Шапошникова о резкой активизации турецкой армии у границ Армении. После чего Шапошников срочно вылетел в Ереван и прямо в аэропорту заявил на пресс-конференции, что вторжение Турции может привести к Третьей мировой войне».

По словам Шармазанова, информация об этом была немедленно доведена до президента США Джорджа Буша-старшего, который в тот же день позвонил в Анкару и потребовал отвода турецких войск от границы с Арменией. «Вторая попытка нападения Турции на Армению была предпринята в феврале 1993 года, - продолжал представитель Республиканской партии. - Тогда 3-я полевая армия ВС Турции численностью семь тысяч человек была выдвинута на линию Карс—Сарыкамыш—Игдыр и получила новый приказ правительства и Генштаба о подготовке вторжения. Ситуация накалялась с каждым часом. В начале мая 1993 года министр обороны России Павел Грачев по поручению президента Бориса Ельцина совершил неожиданный однодневный визит в Анкару. Маршал резко и лаконично изложил российскую точку зрения на ситуацию и немедленно вернулся в самолет, даже не выслушав турецкие соображения». Он также заявил, что третья попытка нападения Турции на Армению произошла в сентябре 1993 года. По его словам, 220-я механизированная и 9-я артиллерийская группировки 9-й Сарыкамышской дивизии ВС Турции подошли к границе Армении «на расстояние выстрела». Новый премьер-министр Турции Тансу Чиллер тогда открыто угрожала вводом войск, если армянское наступление в Нагорном Карабахе не будет остановлено.