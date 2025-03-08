Tesla теряет сотни миллиардов

По итогам основной торговой сессии акции Tesla упали на 2,32%, до $176,54. Tesla не покидала топ-10 самых дорогих компаний США с 20 января 2023 года, отмечает MarketWatch. По капитализации Tesla сейчас занимает 11-е место в США.

Tesla по итогам торгов 6 марта потеряла десятое место в списке самых дорогих компаний на биржах США. Вместо автопроизводителя в топ-10 вошла Visa, свидетельствуют данные TradingView.

Котировки Tesla три дня подряд показывали негативную динамику. За это время акции подешевели примерно на 12,9%, всего с начала года снижение достигло почти 29%, так что Tesla потеряла $228 млрд рыночной стоимости.

В последнее время на рынке беспокоятся из-за снижения цен на электромобили и сокращения их поставок. В феврале поставки электромобилей Tesla с завода в Шанхае упали до минимума с конца 2022 года. По сравнению с январем 2024 года показатель снизился на 16%, а год к году падение составило 19%.

Tesla — самый дорогой автопроизводитель в мире. Генеральный директор Илон Маск является крупнейшим акционером, владеющим 12,8% капитала компании по состоянию на 28 февраля 2025 года.