Российские войска взяли в оперативное окружение город Суджа в Курской области, сообщали накануне российские издания. Утверждается, что до полного окружения города осталось менее 6 км.

Десять тысяч украинских военных под угрозой окружения после прорыва российских войск через линию фронта и их продвижения на критически важную линию снабжения с двух направлений в Курской области РФ, пишет The Telegraph.

Сообщается, что значительное число северокорейских военных участвует в этом наступлении, пытаясь отрезать украинские силы, используя беспилотники.

Младший сержант, который общался с The Telegraph, отметил, что Украина рассматривает возможность отступления из Курска, чтобы избежать потерь: «Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реальный».

Карта украинского проекта Deep State демонстрирует, что почти три четверти украинских сил на территории России находятся в состоянии почти полного окружения и рискуют быть разделенными на две части. Войска, оставшиеся вблизи границы, имеют связь с основными силами через узкий коридор длиной около километра и шириной менее 500 метров. Единственная украинская дорога к Судже находится в зоне действия российских беспилотников.

Войска, оставшиеся вблизи границы, имеют связь с основными силами через узкий коридор длиной около километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте.

На территории Курской области действуют элитные украинские подразделения, включая 95-ю десантно-штурмовую бригаду, 115-ю механизированную бригаду и 8-й отдельный полк специального назначения.

Российские войска взяли три села в Курской области - Старая и Новая Сорочина, а также Николаевка. Это следует из обновленной карты Deep State.

Российское продвижение на стратегически важной дороге началось вскоре после того, как США прекратили обмен разведданными с Украиной. По мнению экспертов, ограничение наблюдения со стороны США позволит российским войскам действовать более свободно и планировать атаки без ведома Украины. Офицер военной разведки в Киеве заявил The Telegraph, что прекращение обмена разведданными эквивалентно «более-менее полному отключению света».

Ограничение доступа к разведданным также негативно сказывается на способности Украины прогнозировать российские ракетные удары и атаки беспилотников.