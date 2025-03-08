Большая сделка России с США. Удар в спину Китая

Инициативы Трампа завершить войну не через поражение России на поле боя, а через диалог дают Кремлю отличную возможность выйти из стратегического тупика. Несмотря на демонстрацию уверенности в своих силах, в Москве хорошо осознают, что продолжение боевых действий против Украины приводит к ослаблению стратегических позиций России. Даже самые ярые сторонники режима В. Путина констатируют угрозу стремительного сокращения экономического и человеческого потенциала России, а обычные россияне на фоне снижения уровня жизни обсуждают на кухне заявленные цели СВО как недостижимые и неразумные прихоти. В то же время перспектива снятия санкций, восстановления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества находит положительный отклик среди российского истеблишмента, прежде всего в окружении Путина.

Вместе с этим, в публичное пространство просачиваются детали встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Среди тем, которые, вероятно, обсуждались, были совместные энергетические проекты в Арктике и разработка месторождений редкоземельных металлов на территории России. Уже 2 марта издательство Financial Times сообщило о переговорах между Россией и США по использованию трубопровода «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу. В переговоры, которые, по данным журналистов, проходили в Швейцарии, вовлечены спецпосланник президента США Ричард Гренелл и бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг. Последний опровергает сам факт переговоров, однако стоит ли верить экс-служащему немецкой тайной полиции «Штази», когда речь идет о столь чувствительных темах, — пусть каждый решает сам. Идея возобновления поставок российского газа в Европу может найти своих сторонников не только в США и России, но и в ЕС.

Евросоюз до сих пор не имеет плана практической реализации декларированной цели — к 2027 году отказаться от российского газа, доля которого на европейском рынке по-прежнему остается на уровне 15–20%. Если американский бизнес получит контроль над газопроводом и, возможно, долю в добыче газа в России, как отмечает Financial Times, Вашингтон сможет утверждать, что американское посредничество обеспечит надежность России как партнера. Созданная Трампом неопределенность в отношении объемов американского финансового и военного участия в обеспечении европейской безопасности дает президенту США хорошую возможность подтолкнуть европейские страны, прежде всего Германию, к возвращению к идее закупок газа через морской трубопровод «Северный поток – 2». Правда, после повреждений в результате взрывов 26 сентября 2022 года в рабочем состоянии осталась лишь одна нитка трубопровода мощностью 27,5 млрд м³ в год. Однако такого объема вполне достаточно, чтобы удовлетворить спрос на российский газ в Европе и фактически окончательно закрыть перспективы возобновления транзита газа через Украину — не только российского, но и каспийского.