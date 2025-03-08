Большая сделка России с США. Удар в спину Китая
Инициативы Трампа завершить войну не через поражение России на поле боя, а через диалог дают Кремлю отличную возможность выйти из стратегического тупика. Несмотря на демонстрацию уверенности в своих силах, в Москве хорошо осознают, что продолжение боевых действий против Украины приводит к ослаблению стратегических позиций России.
Даже самые ярые сторонники режима В. Путина констатируют угрозу стремительного сокращения экономического и человеческого потенциала России, а обычные россияне на фоне снижения уровня жизни обсуждают на кухне заявленные цели СВО как недостижимые и неразумные прихоти. В то же время перспектива снятия санкций, восстановления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества находит положительный отклик среди российского истеблишмента, прежде всего в окружении Путина.
Вместе с этим, в публичное пространство просачиваются детали встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Среди тем, которые, вероятно, обсуждались, были совместные энергетические проекты в Арктике и разработка месторождений редкоземельных металлов на территории России.
Уже 2 марта издательство Financial Times сообщило о переговорах между Россией и США по использованию трубопровода «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу. В переговоры, которые, по данным журналистов, проходили в Швейцарии, вовлечены спецпосланник президента США Ричард Гренелл и бывший руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг.
Последний опровергает сам факт переговоров, однако стоит ли верить экс-служащему немецкой тайной полиции «Штази», когда речь идет о столь чувствительных темах, — пусть каждый решает сам. Идея возобновления поставок российского газа в Европу может найти своих сторонников не только в США и России, но и в ЕС.
Евросоюз до сих пор не имеет плана практической реализации декларированной цели — к 2027 году отказаться от российского газа, доля которого на европейском рынке по-прежнему остается на уровне 15–20%. Если американский бизнес получит контроль над газопроводом и, возможно, долю в добыче газа в России, как отмечает Financial Times, Вашингтон сможет утверждать, что американское посредничество обеспечит надежность России как партнера.
Созданная Трампом неопределенность в отношении объемов американского финансового и военного участия в обеспечении европейской безопасности дает президенту США хорошую возможность подтолкнуть европейские страны, прежде всего Германию, к возвращению к идее закупок газа через морской трубопровод «Северный поток – 2».
Правда, после повреждений в результате взрывов 26 сентября 2022 года в рабочем состоянии осталась лишь одна нитка трубопровода мощностью 27,5 млрд м³ в год. Однако такого объема вполне достаточно, чтобы удовлетворить спрос на российский газ в Европе и фактически окончательно закрыть перспективы возобновления транзита газа через Украину — не только российского, но и каспийского.
Примирение Путина через экономическое сотрудничество выглядит как тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад. Ведь в обмен на разворот от Пекина в условиях, когда напряженность между США и КНР грозит военным столкновением вокруг Тайваня, Россия может потребовать капитуляции Украины. Удовлетворение её требований позволит Кремлю получить как политические, так и экономические дивиденды в Европе.
Одновременно Москва избавится от унизительной необходимости экономической поддержки со стороны КНР на правах бедного родственника. Такие последствия российско-американского сближения должны вызывать беспокойство у Китая. Несмотря на заявление представителя МИД КНР Го Цзякуня с положительной оценкой любых усилий, направленных на достижение мира, в Пекине очевидно рассматривают возвращение России к сотрудничеству с США как минимум как неблагодарность, а как максимум — как предательство.
А учитывая наличие среди российских элит сторонников антизападного курса, которые давно хранят свои капиталы в Китае, вероятность дворцового переворота, проведенного с учетом ошибок главы ЧВК «Вагнер» Е. Пригожина, уже не кажется фантастической идеей…