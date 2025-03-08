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Туркменистан готов экспортировать газ в Европу через Каспий

заявил Бердымухамедов
10:59 873

Туркменистан готов поставлять европейским странам природный газ, заявил бывший президент республики и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews.

Бердымухамедов назвал европейский рынок энергоресурсов одним из крупнейших в мире. По его мнению, сотрудничество Ашхабада с Европой выгодно для каждой стороны. «Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий — реализация транскаспийского маршрута», — заявил политик.

По словам Бердымухамедова, в Ашхабаде и Брюсселе регулярно проходят межпарламентские встречи.

В марте 2024 года Бердымухамедов заявил, что Ашхабад намерен поставлять свой газ в Турцию и Европу. По его словам, топливо может поступать в Турцию и Европу двумя путями — либо через Каспийское море и Азербайджан, либо через трубопроводную инфраструктуру Ирана при условии заключения соглашения с Тегераном. Он отметил, что на туркменском месторождении «Галкыныш» содержится 27 трлн куб. м газа.

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