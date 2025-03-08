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Республиканцы требуют от Трампа возобновить помощь Киеву

11:10 866

Республиканцы в Сенате США начинают требовать от президента Дональда Трампа отмены принятых им решений о приостановке военной и разведывательной помощи Украине, пишет в пятницу, 7 марта, американское издание The Hill.

По мнению однопартийцев Трампа, слишком длительная пауза в поставках оружия и боеприпасов Киеву может иметь разрушительные последствия для боевых возможностей Украины, что подорвет ее позицию на переговорах с РФ. Они также призывают немедленно возобновить обмен разведданными и задаются вопросом, какую выгоду получат США, лишив Украину критически важной разведывательной информации с поля боя.

Приостановка военной помощи Украине может быть полезна президенту РФ Владимиру Путину, уверен сенатор от Северной Каролины Том Тиллис, выразив надежду, что пауза в поставках оружия продлится недолго. По словам Тиллиса, он знает, насколько тяжело людям в Украине, поскольку был там две недели назад.

Председатель комитета по ассигнованиям Сената Сьюзан Коллинз называла текущий момент «критическим временем для Украины» и заявила, что она против приостановки военной помощи США.

В свою очередь лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн подчеркнул, что приостановка военной помощи Украине является временной. «Думаю, что это часть переговоров», - заявил он и выразил надежду, что в конечном итоге удастся на переговорах договориться о мирном соглашении, которое положит конец войне.

Высокопоставленный член комитета по разведке Сената Джон Корнин отметил, что предоставлявшиеся Украине разведданные были необходимы им для возможности продолжать борьбу.

Дональд Трамп 3 марта распорядился приостановить военную и гуманитарную помощь Украине на фоне скандала с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Спустя два дня стало известно, что администрация Трампа запретила передачу американских разведданных Украине.

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