Трамп опроверг скандал между Рубио и Маском

«Не было никакой стычки, я был там... Илон прекрасно ладит с Марко. И они оба прекрасно работают. У них нет никаких противоречий», - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, цитирует Associated Press.

Американские СМИ ранее сообщали, что в четверг в Белом доме прошла «взрывная» встреча правительства Дональда Трампа. Госсекретарь Марко Рубио вступил в перепалку с миллиардером Илоном Маском из-за его подхода к сокращению работников. По информации NYT, в начале конфликта Маск упрекнул Рубио в том, что тот «никого не уволил» среди своих подчиненных. В ответ госсекретарь обвинил предпринимателя во лжи, отметив, что уже сократил 1 500 сотрудников Госдепартамента. Однако Маск не отступил и саркастически сказал, что Рубио «хорош на телевидении», намекая на его неспособность к реальным управленческим решениям. Конфликт происходил на глазах у президента США Дональда Трампа, который наблюдал за происходящим, сидя, откинувшись на спинку стула, с руками, скрещенными на груди, пишет NYT.