Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку

Представитель Азербайджана Никита Симонов стал победителем Кубка мира в Баку!

В финале 28-летний гимнаст заработал 14,233 балла, и, как и в квалификации, занял 1-е место. Серебро у китайца Менг Живея, бронзу взял американец Александер Дьяб.

На разновысоких брусьях у женщин лучшей была Алена Цитавец из Беларуси.

Таким образом, после первого финального дня у Беларуси два золота, у Азербайджана, Узбекистана и Японии - по одной награде высшей пробы.

Соревнования завершатся завтра.

*** 13:43

В женском финале в опорном прыжке Дениз Алиева с результатом 12,483 балла заняла 7-е место, опередив соперницу из Индии.

Напомним, в квалификации Дениз была восьмой.

Золото у легендарной узбекской гимнастки Оксаны Чусовитиной. Олимпийской чемпионке Барселоны-1992 и трехкратной чемпионке мира в этом году исполнится 50 лет.