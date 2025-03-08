Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку
Представитель Азербайджана Никита Симонов стал победителем Кубка мира в Баку!
В финале 28-летний гимнаст заработал 14,233 балла, и, как и в квалификации, занял 1-е место. Серебро у китайца Менг Живея, бронзу взял американец Александер Дьяб.
На разновысоких брусьях у женщин лучшей была Алена Цитавец из Беларуси.
Таким образом, после первого финального дня у Беларуси два золота, у Азербайджана, Узбекистана и Японии - по одной награде высшей пробы.
Соревнования завершатся завтра.
*** 13:43
В женском финале в опорном прыжке Дениз Алиева с результатом 12,483 балла заняла 7-е место, опередив соперницу из Индии.
Напомним, в квалификации Дениз была восьмой.
Золото у легендарной узбекской гимнастки Оксаны Чусовитиной. Олимпийской чемпионке Барселоны-1992 и трехкратной чемпионке мира в этом году исполнится 50 лет.
В вольных упражнениях у мужчин победил белорус Егор Шарамков. На параллельных брусьях не было равных японцу Казуки Мацуми.
*** 11:56
На Кубке мира по спортивной гимнастике, проходящем на Национальной гимнастической арене в Баку, сегодня первый день финалов.
Будет разыграно пять комплектов медалей из десяти. Азербайджан представлен в двух финалах. Юная Дениз Алиева выступит в опорном прыжке, а опытный Никита Симонов поборется за золото на кольцах.
Завтра прыжки в финале исполнит Мурад Агарзаев, а Иван Тихонов выступит на перекладине.
Всего на Кубке мира в Баку соревнуются гимнасты и гимнастки из 18 стран.