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Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку

Победила и 50-летняя легенда из Узбекистана; обновлено
Отдел спорта
13:52 1578

Представитель Азербайджана Никита Симонов стал победителем Кубка мира в Баку!

В финале 28-летний гимнаст заработал 14,233 балла, и, как и в квалификации, занял 1-е место. Серебро у китайца Менг Живея, бронзу взял американец Александер Дьяб.

На разновысоких брусьях у женщин лучшей была Алена Цитавец из Беларуси.

Таким образом, после первого финального дня у Беларуси два золота, у Азербайджана, Узбекистана и Японии - по одной награде высшей пробы.

Соревнования завершатся завтра.

*** 13:43

В женском финале в опорном прыжке Дениз Алиева с результатом 12,483 балла заняла 7-е место, опередив соперницу из Индии.

Напомним, в квалификации Дениз была восьмой.

Золото у легендарной узбекской гимнастки Оксаны Чусовитиной. Олимпийской чемпионке Барселоны-1992 и трехкратной чемпионке мира в этом году исполнится 50 лет.

В вольных упражнениях у мужчин победил белорус Егор Шарамков. На параллельных брусьях не было равных японцу Казуки Мацуми.

*** 11:56

На Кубке мира по спортивной гимнастике, проходящем на Национальной гимнастической арене в Баку, сегодня первый день финалов.

Будет разыграно пять комплектов медалей из десяти. Азербайджан представлен в двух финалах. Юная Дениз Алиева выступит в опорном прыжке, а опытный Никита Симонов поборется за золото на кольцах.

Завтра прыжки в финале исполнит Мурад Агарзаев, а Иван Тихонов выступит на перекладине.

Всего на Кубке мира в Баку соревнуются гимнасты и гимнастки из 18 стран.

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