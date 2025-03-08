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Президент Сирии ставит ультиматум сторонникам Асада

12:23 1706

Президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа призвал вооруженных сторонников свергнутого экс-главы государства Башара Асада сложить оружие «пока не поздно», передает Asharq.

Заявление аш-Шараа прозвучало после того, как в результате столкновений на западе Сирии погибли более 200 человек.

«Остаткам прежнего режима необходимо проявить инициативу и сложить оружие», - сказал он, подчеркнув, что новые власти «будут преследовать остатки павшего режима» и те, кто «продолжает нападать на народ, предстанут перед справедливым судом». Аш-Шараа заявил, что власти «продолжат ограничивать поставки оружия государству, и в Сирии не будет свободного оружия».

Сирийский лидер призвал «все силы, присоединившиеся к местам боевых действий, полностью подчиняться действующим там военным начальникам и руководителям сил безопасности».

Ранее, 6 марта, повстанцы подняли восстания в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Столкновения шли, в том числе, в городе Джебла, расположенном на побережье Средиземного моря к югу от Латакии. В прибрежной зоне сосредоточено алавитское население Сирии, к которому принадлежит семья Асадов.

Алавиты составляют около 10% населения Сирии, которое, по данным Всемирного банка, составляет чуть более 23 млн человек.

Эти столкновения — одни из самых жестоких с момента свержения Асада в декабре, отметило Reuters.

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