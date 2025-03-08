Резня алавитов. Новый ужас в Сирии
В ходе ожесточенных боев в сирийской Латакии количество жертв среди местного населения уже исчисляется сотнями.
Эйфория от свержения режима Башара Асада в Сирии испарилась, словно ее и не было, – и ситуация сорвалась в кровавый штопор. Мировые СМИ поддержали официальную версию сирийских властей об «операциях сирийских правительственных сил против боевиков, поддерживающих свергнутого Башара Асада». В реальности происходящее сейчас гораздо сложнее и трагичнее.
А ведь что-то подобное сравнительно недавно уже было. И, кстати, совсем неподалеку – в Ираке, где после свержения Саддама по стране кровавой волной прошла кампания по «дебаасизации» - репрессиям в отношении тех, кто был членом правящей партии БААС и занимал какие-то должности на государственной службе, включая учителей и инженеров. Итог – печально известен, возникновение ИГИЛ, костяк которой составляли квалифицированные управленцы и военные режима.
Но там – преследовали тех, кто состоял на государственной службе. Сегодня в Сирии репрессируют, да давайте уж называть вещи своими именами – убивают, мужское население алавитов. Сирийским друзам, христианам и шиитам – приготовиться.
Большинство из тех, кто пишет сегодня о происходящем, исходят из примитивного тезиса: алавиты были опорой Асада. И просто-таки обязаны злоумышлять против новых властей. Что является серьезной натяжкой и полным непониманием местных условий. Асад действительно опирался на алавитов – но никаких особых преференций это им не принесло - именно на них легла основная тяжесть защиты режима Асада, и именно они понесли основные потери в гражданской войне.
Чтобы в итоге оказаться попросту кинутыми – алавитская верхушка усвистала вместе с деньгами из страны, а они остались брошенными, выживайте, дескать, как хотите. Что прекрасно в короткий срок осознали и к Асаду ничего кроме презрения не испытывают. Их единственным чувством после свержения режима было только одно – выжить и договориться с новыми сирийскими властями о сосуществовании.
Они с энтузиазмом участвовали в переговорах о формировании новой власти в Сирии – и по большому счету единственные претензии, которые были у них к правительству аш-Шараа, это a) нежелание выдавать некоторых военачальников бывшего режима и b) нежелание сдавать оружие.
И то, и другое – вполне объяснимо для того, кто хоть немного знаком с восточными реалиями. Во-первых, выдать одного из членов клана – значит показать свою слабость перед другими. Тут процесс обязательно должен сопровождаться переговорами, а точнее – уговорами, с необходимым набором преференций, что клан получит за эту уступку.
Во-вторых, алавитские отряды самообороны по подсказке российских советников оказались расформированы. Иными словами, местные кланы оказались беззащитны перед внешней угрозой. И сдать оружие в этих условиях означало просто дать однозначный сигнал всем остальным: вот мы тут полностью разоружились – приходите и грабьте нас.
Это сирийские реальности, которые нужно понимать – и уж потом делать выводы. Скажу больше – в остальных провинциях Сирии существует убеждение, своего рода легенда о том, что алавиты во времена накопили просто несметные богатства, дескать, не провинция – а просто пещера Аладдина какая-то. Что, в общем-то, чушь полная, но на фоне нищеты, царящей в Сирии, вполне прокатывает.
И потому, как только по стране прокатился слух о том, что «проасадовкие силы затеяли мятеж» с целью реставрации режима – туда тут же кинулись тысячи тех, кого правительство аш-Шараа деликатно называет «волонтерами» и сторонниками «новой Сирии». Иными словами – банды грабителей и охотников за «сокровищами Латакии». И правительство аш-Шараа этот процесс выпустило из-под контроля. А алавиты внезапно отказались быть «жертвенными баранами», взявшись за оружие.
И если в самом начале событий, когда информации не хватало, еще можно было говорить, что их выступление было хорошо организовано и возможно координируется с какой-то внешней силой, то теперь-то уже очевидно – это стихийная реакция тех, кто не желает, чтобы их убивали. Кто отправил своих женщин и детей на базу РФ в Хмеймим, а сами остались, чтобы прикрыть их отход.
Все заявления о том, что «за планированием и организацией атак на правительственные силы стоят бывшие руководители вооруженных сил и служб безопасности режима Асада. Ими руководят некоторые скрывающиеся от правосудия лица за пределами страны, разыскиваемые органами правосудия», — это лишь официальная версия, которая совершенно не бьется с происходящим.
Началась резня, которая может иметь далеко идущие последствия. Смогут новые власти Сирии с ней справится, ее остановить – честь им и хвала, и скорбная память ее о жертвах. Не сумеют – тогда о единой Сирии можно забыть. Остальные меньшинства сделают из этого выводы. Поскольку на Востоке «память крови» — это то, что не стирается.