Резня алавитов. Новый ужас в Сирии

В ходе ожесточенных боев в сирийской Латакии количество жертв среди местного населения уже исчисляется сотнями. Эйфория от свержения режима Башара Асада в Сирии испарилась, словно ее и не было, – и ситуация сорвалась в кровавый штопор. Мировые СМИ поддержали официальную версию сирийских властей об «операциях сирийских правительственных сил против боевиков, поддерживающих свергнутого Башара Асада». В реальности происходящее сейчас гораздо сложнее и трагичнее. А ведь что-то подобное сравнительно недавно уже было. И, кстати, совсем неподалеку – в Ираке, где после свержения Саддама по стране кровавой волной прошла кампания по «дебаасизации» - репрессиям в отношении тех, кто был членом правящей партии БААС и занимал какие-то должности на государственной службе, включая учителей и инженеров. Итог – печально известен, возникновение ИГИЛ, костяк которой составляли квалифицированные управленцы и военные режима.

Но там – преследовали тех, кто состоял на государственной службе. Сегодня в Сирии репрессируют, да давайте уж называть вещи своими именами – убивают, мужское население алавитов. Сирийским друзам, христианам и шиитам – приготовиться. Большинство из тех, кто пишет сегодня о происходящем, исходят из примитивного тезиса: алавиты были опорой Асада. И просто-таки обязаны злоумышлять против новых властей. Что является серьезной натяжкой и полным непониманием местных условий. Асад действительно опирался на алавитов – но никаких особых преференций это им не принесло - именно на них легла основная тяжесть защиты режима Асада, и именно они понесли основные потери в гражданской войне. Чтобы в итоге оказаться попросту кинутыми – алавитская верхушка усвистала вместе с деньгами из страны, а они остались брошенными, выживайте, дескать, как хотите. Что прекрасно в короткий срок осознали и к Асаду ничего кроме презрения не испытывают. Их единственным чувством после свержения режима было только одно – выжить и договориться с новыми сирийскими властями о сосуществовании. Они с энтузиазмом участвовали в переговорах о формировании новой власти в Сирии – и по большому счету единственные претензии, которые были у них к правительству аш-Шараа, это a) нежелание выдавать некоторых военачальников бывшего режима и b) нежелание сдавать оружие.

И то, и другое – вполне объяснимо для того, кто хоть немного знаком с восточными реалиями. Во-первых, выдать одного из членов клана – значит показать свою слабость перед другими. Тут процесс обязательно должен сопровождаться переговорами, а точнее – уговорами, с необходимым набором преференций, что клан получит за эту уступку. Во-вторых, алавитские отряды самообороны по подсказке российских советников оказались расформированы. Иными словами, местные кланы оказались беззащитны перед внешней угрозой. И сдать оружие в этих условиях означало просто дать однозначный сигнал всем остальным: вот мы тут полностью разоружились – приходите и грабьте нас. Это сирийские реальности, которые нужно понимать – и уж потом делать выводы. Скажу больше – в остальных провинциях Сирии существует убеждение, своего рода легенда о том, что алавиты во времена накопили просто несметные богатства, дескать, не провинция – а просто пещера Аладдина какая-то. Что, в общем-то, чушь полная, но на фоне нищеты, царящей в Сирии, вполне прокатывает.