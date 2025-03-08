Пожизненное россиянину за убийство украинских военных в Баварии

Суд в Мюнхене приговорил 58-летнего россиянина к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве двух украинских военнослужащих в Германии. Об этом сообщил T-Online.

Убийство произошло 27 апреля 2024 года в общине Мурнау (округ Верхняя Бавария). Защита обвиняемого утверждала, что, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом двух украинцев 23 и 36 лет, с которыми до этого выпивал. По версии защиты, у них произошел спор из-за покупки алкоголя, и они его «оскорбили». Мужчина утверждает, что не хотел убивать украинцев, но у него «перегорели предохранители». Он заявил, что сожалеет о случившемся и назвал алкоголь «черным дьяволом».