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Пожизненное россиянину за убийство украинских военных в Баварии

12:45 1604

Суд в Мюнхене приговорил 58-летнего россиянина к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве двух украинских военнослужащих в Германии. Об этом сообщил T-Online.

Убийство произошло 27 апреля 2024 года в общине Мурнау (округ Верхняя Бавария). Защита обвиняемого утверждала, что, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом двух украинцев 23 и 36 лет, с которыми до этого выпивал. По версии защиты, у них произошел спор из-за покупки алкоголя, и они его «оскорбили». Мужчина утверждает, что не хотел убивать украинцев, но у него «перегорели предохранители». Он заявил, что сожалеет о случившемся и назвал алкоголь «черным дьяволом».

Обвиняемый со своим адвокатом

Прокуратура же утверждала, что причиной конфликта россиянина и украинских военных стала российско-украинская война. Суд, отмечает Deutsche Welle, не посчитал политический мотив убийства доказанным.

Немецкие СМИ пишут, что гражданин РФ ранее служил в российской армии, но дезертировал. В Германии он жил с начала 1990-х годов.

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