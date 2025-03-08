USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Новость дня
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США

Западные специалисты-разведчики покинули Киев

12:57 2263

Западные специалисты, занимавшиеся приёмом и обработкой данных со спутников для Киева, покинули Украину на фоне информации о приостановке доступа к спутниковым снимкам США.

Об этом говорится в статье газеты Time, которая ссылается на неназванный источник, близкий к Генштабу Украины.

«Группа западных «партнёров», которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехали», – заявил собеседник издания.

Источник не назвал конкретных западных специалистов и не уточнил, из каких стран они приехали в Украину, но утверждает, что «никого не осталось».

Time напоминает, что некоторые разведывательные агентства Европы вызвались «заполнить брешь», оставленную США в контексте работы с данными со спутников.

«Однако для развертывания их систем потребуется время, и вряд ли они в ближайшее время смогут компенсировать возможности разведки США», – отмечает издание.

«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв фото; обновлено 14:50
14:50 4963
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области обновлено 14:12
14:12 3916
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку Победила и 50-летняя легенда из Узбекистана; обновлено
13:52 1584
Большая ссора в «семействе» Трампа
Большая ссора в «семействе» Трампа подробности; обновлено 13:37
13:37 3299
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии главная тема
12:34 4032
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
12:57 2264
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая война миров
10:45 4535
Анкара обещает безопасность Евросоюзу. А что Турция хочет взамен?
Анкара обещает безопасность Евросоюзу. А что Турция хочет взамен? новый поворот
02:47 5306
Русские успешно используют решение Трампа
Русские успешно используют решение Трампа
11:48 2473
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!»
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!» горячая тема
10:04 3580
Путин зовет китайские войска в Украину
Путин зовет китайские войска в Украину все еще актуально
7 мартa 2025, 20:18 8640

ЭТО ВАЖНО

«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв фото; обновлено 14:50
14:50 4963
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области обновлено 14:12
14:12 3916
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку Победила и 50-летняя легенда из Узбекистана; обновлено
13:52 1584
Большая ссора в «семействе» Трампа
Большая ссора в «семействе» Трампа подробности; обновлено 13:37
13:37 3299
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии главная тема
12:34 4032
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
12:57 2264
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая война миров
10:45 4535
Анкара обещает безопасность Евросоюзу. А что Турция хочет взамен?
Анкара обещает безопасность Евросоюзу. А что Турция хочет взамен? новый поворот
02:47 5306
Русские успешно используют решение Трампа
Русские успешно используют решение Трампа
11:48 2473
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!»
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!» горячая тема
10:04 3580
Путин зовет китайские войска в Украину
Путин зовет китайские войска в Украину все еще актуально
7 мартa 2025, 20:18 8640
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться