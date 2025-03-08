Западные специалисты-разведчики покинули Киев

Об этом говорится в статье газеты Time, которая ссылается на неназванный источник, близкий к Генштабу Украины.

Западные специалисты, занимавшиеся приёмом и обработкой данных со спутников для Киева, покинули Украину на фоне информации о приостановке доступа к спутниковым снимкам США.

«Группа западных «партнёров», которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехали», – заявил собеседник издания.

Источник не назвал конкретных западных специалистов и не уточнил, из каких стран они приехали в Украину, но утверждает, что «никого не осталось».

Time напоминает, что некоторые разведывательные агентства Европы вызвались «заполнить брешь», оставленную США в контексте работы с данными со спутников.

«Однако для развертывания их систем потребуется время, и вряд ли они в ближайшее время смогут компенсировать возможности разведки США», – отмечает издание.