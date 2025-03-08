Прокуратура решила освободить арестованного президента

Отмечается, что Юн Сок Ёль будет освобожден в ближайшее время. Он содержался в следственном изоляторе по уголовному делу о мятеже из-за событий военного положения.

Южнокорейская прокуратура приняла решение не подавать апелляцию на решение суда и тем самым дать разрешение на освобождение президента Юн Сок Ёля из-под стражи, сообщило агентство Yonhap.

Накануне Центральный окружной суд Сеула принял решение отменить арест и освободить Юн Сок Ёля. Судьи посчитали, что прокуратура опоздала с выдвижением официальных обвинений в мятеже на несколько часов. 26 января прокуратура предъявила обвинения, что позволило продлить заключение президента. Суд посчитал, что прокуратура должна была предъявить обвинения до 9 утра 26 января, а не вечером того дня. Прокуратура считала, что отсчет срока должен вестись лишь в рамках дней, а не часов и минут. Обвинение и суд разошлись во мнении относительно возможности уничтожения улик.

Адвокат президента Сок Дон Хён 7 марта пояснил, что президент не мог быть освобожден до тех пор, пока у прокуратуры есть возможность подать апелляцию в течение 7 дней.

15 января Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих арестовало президента Юн Сок Ёля в его резиденции в Сеуле по делу о мятеже против конституционного строя из-за событий военного положения. 19 января Западный окружной суд Сеула постановил взять главу государства под стражу.