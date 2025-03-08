Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу»

Владимир Сокор, старший научный сотрудник Jamestown Foundation в Вашингтоне и эксперт с мировым именем по бывшим советским республикам, России и Западу, еще в самом начале российско-украинской войны одним из первых высказывал свой скептицизм относительно успехов коалиции Запада и Украины в войне с Кремлем. Пессимизм Сокора усиливался симметрично растущим шансам возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет. Известный эксперт неоднократно делился своими аналитическими выкладками в беседах с haqqin.az. Наше издание продолжает цикл бесед с В.Сокором. Сегодня эксперт поделился своими соображениями о причинах и тектонических последствиях решений администрации США, принятых в последние недели.

- Москва продолжает войну против Украины, Вашингтон прекращает военную помощь Киеву, США отворачиваются от ЕС, Европа прощается с Америкой в НАТО, Россия предлагает США несметные природные ресурсы, а Франция, похоже, становится ядерным щитом Европы. Согласитесь, еще месяц назад мало кто мог поверить, что такое вообще возможно, не так ли? - Не следует искать здравый смысл в решениях, которые принимают Трамп и его окружение. У президента США просто нет никакой стратегии. Понятия Трамп и стратегия — это антонимы! Трамп не знает, как воспринимать ситуацию в мире и не может сформировать какую-либо стратегическую линию. В принципе он необразованный человек, ему непонятны история, геостратегия и культура Европы. Нынешний президент США действует интуитивно, и его взгляды могут меняться ежесуточно. - А как же советники? Обычно у хозяев Белого дома были такие сведущие консультанты, как Джеймс Бейкер, Генри Киссенджер или Збигнев Бжезинский… - У Трампа, в отличие от его первой каденции, сейчас нет независимых советников. В первый президентский срок его окружали яркие личности – боевые генералы, опытнейшие дипломаты и даже бизнесмены, которые могли гордиться своими успехами в жизни и карьере. Это были независимые и сильные личности, такие как генералы Джеймс Мэттис и Макмастер, Келли, директор ЦРУ Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон… Они были на пике своей карьеры. Теперь же Трамп окружен слабыми людьми среднего уровня, у которых нет значительных успехов в личной карьере. Они зависимы от Трампа, а их деятельность заключается в глубоком преклонении перед своим боссом. На протяжение всей каденции они будут соперничать друг с другом за то, кто и как сильно будет преклоняться перед хозяином Овального кабинета. У членов команды Трампа нет ни авторитета, ни желания посоветовать президенту что-то правильное. И главное, абсолютно нет смелости сказать, что их босс ошибается. А ошибается Трамп по несколько раз за день. - С чем связан разворот Дональда Трампа в сторону России? - Полагаю, не до конца осознанное решение построить стратегическое партнерство с Россией, в том числе за счет Украины. То есть при помощи США Украина потерпит поражение в войне с Россией, а проиграв, потеряет суверенность и независимость. После чего некоторые американские бизнесмены вернутся на российский рынок и совершат с Кремлем крупные сделки. Просто команда Трампа хочет покинуть театр боевых действий в Украине, но сделать это так, чтобы сохранить лицо. Вот этим, собственно, и объясняется, решение Трампа не только приостановить военную помощь ВСУ, но и передачу разведывательной информации. Администрация 47-го президента США шла к этому решению поэтапно в течение нескольких недель после победы Трампа на выборах.

Хочу напомнить, что Америка, которую Трамп получил от Байдена, имела статус стратегического партнера Украины. По сути, США были почти союзником и уж совершенно точно стратегическим партнером Украины. Да, в поддержке Украины администрация Байдена была далека от использования всех своих ресурсов, она помогала мало и медленно. И, тем не менее, повторю, что статус США был максимально близок к стратегическому партнерству с Украиной. Однако Трамп, еще даже не переступив порог Овального кабинета, стал менять статус партнера стратегического на нейтрального. Президент США и члены его команды, в частности спецпосланник по Украине Кит Келлог, перестали говорить о том, кто в российско-украинской войне агрессор, а кто - жертва агрессии. Вначале они говорили о некой войне в Украине, старательно не упоминая о том, кто именно ее развязал, затем о том, что страдают обе стороны, а потому эту войну необходимо немедленно закончить. Вот так команда Трампа позиционировала свой нейтралитет. Потом они публично продекларировали желание США стать посредниками в урегулировании конфликта, но еще не осмеливались перекрывать Киеву вентиль военных поставок и передачу развединформации. В начале февраля члены администрации Трампа заговорили о необходимости смены президента Украины. Дескать, Украина — это демократическое государство, и украинцы обязаны провести выборы. И одновременно стали настойчиво призывать Украину заключить сделку со своим стратегическим врагом – Россией, параллельно, без согласия Евросоюза и НАТО, ведя политику сближения с Кремлем. - Почему, на Ваш взгляд, Трамп так уверен, что вопрос Украины следует решать без самой Украины и Европы? - Это очень примечательный момент, когда параллельно сближению США с Россией шел процесс ослабления Европейского Союза. Вашингтон хочет, чтобы ЕС стал слабее. В том числе, посредством введения новых пошлин и поддержки политических сил в Европе, которые противостоят нынешним правительствам в Евросоюзе. К примеру, поддерживая партию «Альтернатива для Германии» в ФРГ, экстремистские националистические силы в Румынии и т.д. Однако ведущие европейские государства в лице Британии, Франции, Германии и Польши продолжали поддерживать Украину оружием, разведывательной информацией и финансами. Европейцы стараются возместить отсутствие помощи США. Это процесс идет параллельно с решением повысить обороноспособность Европы за счет самих европейцев. Несмотря на то, что делает Трамп, европейцы полны решимости поддерживать Украину в военном и финансовом плане. Что по сути означает глубокий раскол между трансатлантическими партнерами и угрозу существованию Североатлантического альянса. - В прошлую каденцию Трамп грозил выйти из НАТО, если страны альянса не повысят военный бюджет… - Верно. А сегодня Белый дом публично заявляет о намерении поглотить члена НАТО Канаду и остров Гренландия, являющийся территорией другого члена альянса - Дании. Мне неясно, насколько серьезно команда Трампа говорит об этом. В Сенате и Конгрессе США прекрасно понимают, что это безумие, но опасаются противоречить Трампу, боятся говорить ему правду.

- Сейчас все чаще члены команды Трампа, включая министра финансов США Скотта Бессента, говорят о необходимости ослабить санкционное давление на Кремль. Тогда как в Евросоюзе готовятся принять очередной санкционный пакет… - Очевидно, что Трамп руководствуется ожиданием грандиозных доходов от стратегического партнерства с Россией. В будущем руководить экономическими отношениями с Россией будет нынешний специальный посланник по Ближнему Востоку миллиардер Стивен Виткофф – близкий друг Трампа. Все, что знает этот человек, так или иначе связано с рынком недвижимости. У него нет ни малейшего понятия о России или Украине. Могу себе представить, как он будет разговаривать с российскими лидерами и дипломатами. К примеру, Путин или Лавров предложат ему: «Прежде всего, нам необходимо разобраться с первопричинами этой войны». Но что Виткофф и его консультанты знают об этом? А потом россияне им скажут: «Мы заботимся о русскоязычном населении. Это наша великая миссия». Но ведь команда Трампа понятия не имеет о русском языке и проблемах русскоязычных граждан Украины. В итоге эти люди будут принимать российские формулировки, толком не зная, что они означают. То есть российская сторона может внести в документы все, что угодно… - Как Вы считаете, только ли экономические интересы мотивируют Трампа на сближение с Россией? В США все чаще говорят о его связях с российскими спецслужбами… - Я не верю в связи Трампа с КГБ-ФСБ или Кремлем. Я лишь вижу, что этого человека снедают чрезмерные амбиции, этакая политическая мегаломания. Его амбиции простираются вплоть до лавров Нобелевской премии мира. А его некомпетентная команда уже сделала все возможные уступки Путину. Еще до того, как начались переговоры, они умудрились заявить, что Украина никогда не будет в НАТО, что Киев обязательно потеряет территории, которые находятся под русской оккупацией, а также пообещали, что НАТО никогда не будет участвовать в качестве миротворцев на территории Украины, а Соединенные Штаты никогда не поддержат миротворческую миссию на территориях, которые останутся за Украиной. То есть команда Трампа настолько ослабила свою переговорную платформу, что больше не сможет вести с Россией диалог с позиции силы. С самого начала, как только Трамп сказал, что стремится заключить сделку с Россией за несколько дней, это уже был сигнал слабости США. В Москве поняли: ради быстрой сделки Трамп пойдет на все уступки. Что, собственно, и получилось.