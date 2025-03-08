USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Новость дня
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США

Американцы делятся с Украиной разведданными, но...

13:50 901

Соединенные Штаты по-прежнему передают Киеву разведданные, способствующие защите Украины, однако объем информации, который ВСУ могли бы использовать для нанесения ударов по российским военным, был сокращен. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американских военных чиновников.

По словам источников телеканала, Вашингтон стремится избежать ситуации, при которой его можно было бы считать стороной, напрямую участвующей в атаках на российские позиции. Именно по этой причине поставки вооружений временно приостановлены. Тем не менее, в США подчеркивают, что не скрывают информации, которая может помочь Украине в обороне. Чиновники также подтвердили, что спутниковая связь Starlink Илона Маска, играющая ключевую роль в обеспечении коммуникации на поле боя, остается доступной для украинских военных.

Ранее администрация президента Дональда Трампа распорядилась частично сократить обмен разведывательной информацией с Киевом. Этот шаг был направлен на стимулирование Украины к переговорам с Москвой. Советник по национальной безопасности Майк Уолтц и директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявили, что ограничение может быть временным и будет пересмотрено, если Трамп сочтет, что Киев предпринимает реальные шаги к мирным переговорам.

«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв фото; обновлено 14:50
14:50 4968
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области обновлено 14:12
14:12 3919
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку Победила и 50-летняя легенда из Узбекистана; обновлено
13:52 1588
Большая ссора в «семействе» Трампа
Большая ссора в «семействе» Трампа подробности; обновлено 13:37
13:37 3305
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии главная тема
12:34 4037
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
12:57 2267
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая война миров
10:45 4538
Анкара обещает безопасность Евросоюзу. А что Турция хочет взамен?
Анкара обещает безопасность Евросоюзу. А что Турция хочет взамен? новый поворот
02:47 5307
Русские успешно используют решение Трампа
Русские успешно используют решение Трампа
11:48 2474
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!»
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!» горячая тема
10:04 3581
Путин зовет китайские войска в Украину
Путин зовет китайские войска в Украину все еще актуально
7 мартa 2025, 20:18 8640

ЭТО ВАЖНО

«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв фото; обновлено 14:50
14:50 4968
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области обновлено 14:12
14:12 3919
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку Победила и 50-летняя легенда из Узбекистана; обновлено
13:52 1588
Большая ссора в «семействе» Трампа
Большая ссора в «семействе» Трампа подробности; обновлено 13:37
13:37 3305
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии главная тема
12:34 4037
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
12:57 2267
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая
Большая сделка России с США. Удар в спину Китая война миров
10:45 4538
Анкара обещает безопасность Евросоюзу. А что Турция хочет взамен?
Анкара обещает безопасность Евросоюзу. А что Турция хочет взамен? новый поворот
02:47 5307
Русские успешно используют решение Трампа
Русские успешно используют решение Трампа
11:48 2474
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!»
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!» горячая тема
10:04 3581
Путин зовет китайские войска в Украину
Путин зовет китайские войска в Украину все еще актуально
7 мартa 2025, 20:18 8640
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться