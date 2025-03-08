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AzerGold поздравил матерей шехидов с Международным женским днем

14:03 241

По случаю 8 Марта – Международного женского дня сотрудники ЗАО AzerGold посетили матерей шехидов, зарегистрированных в Дашкесанском районе.

Целью визита, организованного в рамках приоритетов работы ЗАО с местными жителями и общинами, является внесение дополнительного вклада в проводимую государством политику по постоянному проявлению внимания к членам семей военнослужащих, ставших шехидами в ходе военных действий во имя территориальной целостности страны, окружению их всесторонней заботой.

В ходе посещения от имени акционерного общества матерям и вдовам шехидов были вручены поздравительные письма, букеты цветов и подарочные карты, с глубоким уважением почтена светлая память шехидов.

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