AzerGold поздравил матерей шехидов с Международным женским днем

По случаю 8 Марта – Международного женского дня сотрудники ЗАО AzerGold посетили матерей шехидов, зарегистрированных в Дашкесанском районе.

Целью визита, организованного в рамках приоритетов работы ЗАО с местными жителями и общинами, является внесение дополнительного вклада в проводимую государством политику по постоянному проявлению внимания к членам семей военнослужащих, ставших шехидами в ходе военных действий во имя территориальной целостности страны, окружению их всесторонней заботой.

В ходе посещения от имени акционерного общества матерям и вдовам шехидов были вручены поздравительные письма, букеты цветов и подарочные карты, с глубоким уважением почтена светлая память шехидов.