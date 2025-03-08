США отказываются от будущих совместных учений в Европе

США уведомили своих союзников о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе. Об этом сообщает Expressen.

По данным источников издания, американское замораживание планирования не распространяется на учения, которые было решено провести в 2025 году.

«Речь идет об учениях, которые сейчас «на чертежной доске», то есть немного дальше», - говорит один из источников Expressen.

Если это намерение США останется в силе, это будет означать, констатируют журналисты, что Швеция и другие страны НАТО будут вынуждены планировать учения без участия США или только с небольшими американскими подразделениями.

Отмечается, что американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе и разместить их в других местах. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет отдать приоритет Индо-Тихоокеанскому региону, а это означает, что в первую очередь нацелен на Китай.