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Агента ФСБ задержали во время совещания

15:20 2417

Служба безопасности Украины при содействии министра по вопросам стратегических отраслей разоблачила высокопоставленного агента ФСБ, который работал в Государственном космическом агентстве Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что у задержанного был доступ к секретной информации, в частности спутниковых снимкам и данным о стратегических предприятиях Украины.

Контрразведка и следователи СБУ задержали «крота» во время совещания в Министерстве стратегических отраслей промышленности Украины, где обсуждались вопросы, касающиеся важных оборонных технологий.

По материалам дела, российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) завербовала этого агента в 2024 году. С тех пор украинская спецслужба поэтапно документировала действия злоумышленника и его взаимодействие с российскими кураторами.

Кроме сбора стратегической информации, он также передавал россиянам выгодные для Украины данные.

Как установило следствие, агент согласился на сотрудничество с ФСБ через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с россиянами. Задачи, поставленные ФСБ перед агентом, включали сбор информации о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, системы навигации, а также спутниковые снимки. Собранные данные должны были быть использованы для воздушных ударов по важным стратегическим объектам Украины. Во время обыска у задержанного был изъят мобильный телефон с анонимными чатами и электронной почтой, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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