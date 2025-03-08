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В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

обновлено 16:10
16:10 1392

Мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне (Северо-Кавказский федеральный округ) по представлению правоохранительных органов, сообщил журналистам министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО - в Чечне и Дагестане - принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», - сказал он.

В октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Уйташ.

* * * 15:28

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов 7 марта заявил, что мессенджер Telegram заблокирован в республике из-за «вопросов информационной безопасности», передает The Insider.

Глава Минцифры республики уточнил, что решение о блокировке Telegram в Дагестане было принято на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. В качестве примера угроз Гамзатов напомнил об антиизраильском погроме в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. В качестве альтернативы министр предложил жителям республики использовать «ВКонтакте».

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