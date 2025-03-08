Скандальная встреча Зеленского с Трампом в Белом доме, ставшая одной из самых позорных страниц в истории мировой политики, продолжает оказывать влияние на международные отношения. Агрессивное поведение президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому, приглашенному на подписание колониального соглашения о добыче полезных ископаемых, не только грубо нарушило дипломатический протокол, но и фактически обесценило основы межгосударственных отношений. По мнению аналитиков, объектом унижения стал не только президент Владимир Зеленский, но и весь украинский народ, который четвертый год ведет борьбу за свою свободу и независимость.

«Если не можешь изменить игру, смени игрока» Скандал, разразившийся в Овальном кабинете и вызвавший ликование в Кремле, напомнил о давнем принципе американской политики силы, который гласит: «Если не можешь изменить игру, смени игрока». Республиканские политики вспомнили об этом сразу после конфликта Трампа и Зеленского. А сформулирован этот принцип был в далеком 1949 году, когда недавно созданное Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) инициировало в Сирии государственный переворот, приняв участие в свержении законного правительства. Республиканцы вновь взяли его на вооружение, открыто демонстрируя политическое давление на президента суверенной страны. Очевидно, что за последний месяц европейские лидеры старались избегать очных встреч с Трампом. Это объясняется не только пренебрежением дипломатическими нормами, которое демонстрирует президент США, но и растущей угрозой дестабилизации международного порядка.

Недавний визит премьер-министра Польши Анджея Дуды в Вашингтон лишь подтвердил эти опасения. Дуду продержали у дверей Овального кабинета в течение полутора часов, после чего выделили ему на встречу с Трампом всего десять минут. Весь мир также наблюдал за публичным унижением, которому Трамп подверг перед телекамерами президента Франции Эммануэля Макрона. Таким образом, напряженность в отношениях между США, Украиной и европейскими союзниками продолжает нарастать, и дальнейшее развитие событий остается непредсказуемым. С самого начала второй президентской каденции Дональд Трамп дает понять, что рассматривает регион Арктики, как арену соперничества с Россией, а также открыто заявляет о притязаниях на территории Канады и Дании, являющихся союзниками США по НАТО. Однако надежды европейских лидеров, рассчитывавших смягчить позицию Трампа на предстоящем саммите США-ЕС, были развеяны его грубым обращением с Владимиром Зеленским в Белом доме. Несмотря на громкие заявления, звучащие из некоторых европейских столиц, война России против Украины убедила мировую общественность в том, что Евросоюз не способен отстаивать свои идеологические принципы и политические амбиции без военной поддержки США. Как бы горько это ни звучало, но «Европа ценностей» существует лишь благодаря американской военной мощи. И сегодня Трамп открыто заявляет, что теперь это обойдется Старому Свету гораздо дороже. Президент США требует от Европы денег и одновременно стремится за счет военной силы привлечь в свою страну мировые инвестиции. И каким в такой ситуации может быть ответ ЕС? Проблема в принципе консенсуса, на котором строится Европейский Союз. Например, он мог бы наладить военное сотрудничество с Турцией. Но принять такое решение европейцам не позволяет вопрос Кипра.

Противостояние Трампа с Европой глазами Анкары В тот день, когда Трамп устроил в Белом доме скандал с Зеленским, Россия, стремясь восстановить испорченные из-за войны отношения с США, назначила нового посла в Вашингтоне, которым стал Александр Дарчиев, ранее возглавлявший российскую делегацию на переговорах с США 27 февраля в Стамбуле. На этих переговорах, которые, напомним, проходили в резиденции генерального консула США без участия турецких официальных лиц, обсуждались перспективы расширения дипломатических контактов. По данным источников haqqin.az в Анкаре, обе стороны рассматривают Турцию, как удобную площадку для переговоров. Официальная Анкара с первых же дней российского вторжения поддерживала территориальную целостность Украины, голосовала в ее пользу в международных организациях и признала Россию агрессором. Но при этом она продолжала балансировать между Москвой и Киевом, поскольку была заинтересована в посредничестве.