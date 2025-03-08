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Россияне проникли к позициям украинцев в Судже по газопроводу

15:59 1651

Утром 8 марта около сотни российских военнослужащих прошли по газопроводу к позициям украинских Сил обороны в районе города Суджа Курской области.

Об этом сообщает украинский журналист и блогер Юрий Бутусов.

«Россияне использовали трубу газопровода для того, чтобы перебросить незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки. Труба взята под усиленное наблюдение, район сосредоточения штурмовиков обнаружен, осуществляется ликвидация врага», — рассказывает журналист, добавляя, что ВСУ потеряли выгодное положение в Курской области — и тактическое, и оперативное.

В то же время «Украинская правда» сообщает, что движение около 100 россиян по газопроводу не было неожиданностью для украинцев, ВСУ знали об этих планах россиян. Но внимание командования ВСУ в последние дни было приковано к ситуации в районе населенного пункта Кирилловка. К тому же в условиях ограниченной логистики подорвать трубу было невозможно, пояснил собеседник.

«Россияне несколько дней готовились к этой операции, прочищали КАБами зону, из которой будут выходить», — цитирует СМИ слова своего источника.

Удалось ли россиянам пробраться в Суджу, и какова ситуация по состоянию на данный момент, пока неизвестно.

«УП» предполагает, что, скорее всего, речь идет о подземных трубах газопровода Уренгой – Помары - Ужгород, по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.

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