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Дороги в охваченные боями Латакию и Тартус закрыли

16:20 1083

Министерство обороны Сирии и силы безопасности страны объявили о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть государства, сообщает госагентство Sana.

Такое решение было принято из-за вспыхнувших вооруженных столкновений в городе Джебла, нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус. Ожесточенные боестолкновения происходят между сирийскими силами безопасности и вооруженными противниками новых сирийских властей.

Также известно, что местные власти ввели комендантский час. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды сложить оружие.

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