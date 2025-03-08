USD 1.7000
EUR 1.8382
RUB 1.9101
Подписаться на уведомления
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США
Новость дня
Правительство Нетаньяху: ведутся переговоры о создании стратегического союза Израиль–Азербайджан–США

После прихода Трампа к власти атаки России на Украину стали масштабнее

отчет ISW
16:36 608

С начала 2025 года атаки России на Украину возросли, в частности после инаугурации президента США Дональда Трампа. Пик интенсивности ударов пришелся на февраль. Об этом свидетельствуют данные отчета американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW отмечают значительный рост количества ударов, в частности после телефонного разговора между президентами США и России 2 февраля, когда интенсивность атак оставалась высокой.

Еще один всплеск активности зафиксирован в конце февраля после переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, что привело к пиковым атакам на территории Украины.

6-7 марта российские силы осуществили один из крупнейших ракетных и беспилотных ударов по Украине. По информации украинских военных, было запущено 67 ракет и 194 дрона Shahed, из которых 100 дронов и несколько ракет были уничтожены украинскими силами ПВО.

Во время этих атак были повреждены энергетические объекты в нескольких регионах Украины, удар по инфраструктурным объектам привел к пожарам и другим значительным повреждениям.

Как отмечают эксперты, вероятно, Россия планирует использовать паузу в военной помощи США, чтобы максимально усилить свои операции на фронте, включая наступление на стратегически важные города на востоке Украины.

Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением
Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением обновлено 18:08
18:08 622
Эрдоган не оставит Зеленского
Эрдоган не оставит Зеленского наша корреспонденция
15:26 3201
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!»
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!» горячая тема
10:04 4377
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку «Есть у меня незакрытый гештальт…»; обновлено
13:52 2465
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу»
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу» наши беседы о главном
13:22 3601
В Сирии снова море крови. Что происходит?
В Сирии снова море крови. Что происходит? подноготная
03:29 9031
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв фото; обновлено 14:50
14:50 6498
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области обновлено 14:12
14:12 6140
Большая ссора в «семействе» Трампа
Большая ссора в «семействе» Трампа подробности; обновлено 13:37
13:37 5405
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии главная тема
12:34 6318
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
12:57 3446

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением
Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением обновлено 18:08
18:08 622
Эрдоган не оставит Зеленского
Эрдоган не оставит Зеленского наша корреспонденция
15:26 3201
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!»
Россия Армении: «Ваш спаситель не Запад, а мы!» горячая тема
10:04 4377
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал золото на Кубке мира в Баку «Есть у меня незакрытый гештальт…»; обновлено
13:52 2465
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу»
Аналитик Владимир Сокор: «Трамп сдаст Путину Украину и Восточную Европу» наши беседы о главном
13:22 3601
В Сирии снова море крови. Что происходит?
В Сирии снова море крови. Что происходит? подноготная
03:29 9031
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв
«Желающая мира» Россия нещадно бомбит города Украины: много жертв фото; обновлено 14:50
14:50 6498
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области
Русские с помощью северокорейцев «сметают» ВСУ в Курской области обновлено 14:12
14:12 6140
Большая ссора в «семействе» Трампа
Большая ссора в «семействе» Трампа подробности; обновлено 13:37
13:37 5405
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии
Резня алавитов. Новый ужас в Сирии главная тема
12:34 6318
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
Западные специалисты-разведчики покинули Киев
12:57 3446
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться