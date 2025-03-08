После прихода Трампа к власти атаки России на Украину стали масштабнее

Эксперты ISW отмечают значительный рост количества ударов, в частности после телефонного разговора между президентами США и России 2 февраля, когда интенсивность атак оставалась высокой.

С начала 2025 года атаки России на Украину возросли, в частности после инаугурации президента США Дональда Трампа. Пик интенсивности ударов пришелся на февраль. Об этом свидетельствуют данные отчета американского Института изучения войны (ISW).

Еще один всплеск активности зафиксирован в конце февраля после переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, что привело к пиковым атакам на территории Украины.

6-7 марта российские силы осуществили один из крупнейших ракетных и беспилотных ударов по Украине. По информации украинских военных, было запущено 67 ракет и 194 дрона Shahed, из которых 100 дронов и несколько ракет были уничтожены украинскими силами ПВО.

Во время этих атак были повреждены энергетические объекты в нескольких регионах Украины, удар по инфраструктурным объектам привел к пожарам и другим значительным повреждениям.

Как отмечают эксперты, вероятно, Россия планирует использовать паузу в военной помощи США, чтобы максимально усилить свои операции на фронте, включая наступление на стратегически важные города на востоке Украины.