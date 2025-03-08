Украинская армия близка к потере плацдарма в Курской области Российской Федерации, который был захвачен ею в августе 2024-го и контролировался в течение полугода. А после того, как все пути коммуникаций и снабжения перешли под контроль российской армии, ситуация резко осложнились, и примерно шеститысячная группировка Вооруженных сил Украины фактически оказалась в окружении. Перелом в ситуации на Курском плацдарме наметился после того, как армия России вновь бросила в атаку подразделения северокорейских военных, а президент США Дональд Трамп полностью прекратил оказание Украине военной помощи, включая передачу оперативной разведывательной информации.

В этой связи важно отметить, что Вооруженные силы Украины в течение полугода контролировали около 12 квадратных километров территории Курской области, включая поселок Суджа, а также почти сто населенных пунктов в этом регионе Российской Федерации. Начиная с октября 2024 года армия России при поддержке десяти тысяч военнослужащих спецподразделений армии Корейской Народной Демократической Республики перешла в масштабное контрнаступление, чтобы вытеснить украинские войска с Курского плацдарма. Однако, несмотря на победные рапорты генералов, вернуть за несколько дней плацдарм с помощью серии молниеносных контрударов командованию РФ так и не удалось. И лишь ценой огромных потерь и так называемых «мясных штурмов» российской армии постепенно удалось продвинуться вперед и вернуть к началу января 2025 года примерно две трети утраченной территории. Тем не менее, полностью отбить Курский плацдарм до возвращения Дональда Трампа в Белый дом и, тем самым, лишить Киев важного козыря на предполагаемых мирных переговорах Россия не смогла. Судя по всему, и командование Вооруженных сил Украины также рассчитывало сохранить козырь Курского плацдарма для будущих переговоров при Дональде Трампе.

Но, как известно, еще до начала российско-украинского диалога о прекращении огня 47-й президент США начал публично оказывать жесткое давление на Киев, выступая с резкими нападками и даже угрозами в адрес президента Владимира Зеленского, что в итоге нанесло серьезный удар по переговорным позициям Украины. Ну а вскоре Вашингтон и вовсе полностью прекратил оказание украинцам помощи, включая предоставление разведывательной информации. Тем временем российские войска продолжили наступление в Курской области и приблизились на расстояние трех километров к дороге, соединяющей украинскую Сумскую область с поселком Суджа, через который проходит основной маршрут снабжения украинской группировки в Курске. И после того, как армия России взяла эту дорогу под постоянный огневой контроль, снабжение украинских частей резко ухудшилось и фактически они оказались в окружении российской группировки. Как утверждают источники в украинской столице, российская армия смогла добиться столь ощутимого прогресса, главным образом, благодаря активности северокорейского воинского контингента. Напомним, что после серьезных потерь, которые понес вначале контингент КНДР, российское командование временно вывело его с поля боя, отправив северокорейских солдат и офицеров в тыл на переподготовку. После чего, уже имея за плечами боевой опыт, а также освоив в ходе переподготовки тактику борьбы с дронами, воинский контингент КНДР был вновь брошен в наступление и на сей раз, судя по всему, действовал намного более эффективно. Накануне несколько американских средств массовой информации почти одновременно сообщили, что на фоне нарастающих контратак российской армии командование армии Украины, не исключено, может рассмотреть возможности вывода своей группировки из Курской области.

К примеру, американская газета Politico сообщает, что силы ВСУ, обороняющие занятые территории Курской области, подвергаются ожесточенным атакам со стороны российской армии, и что командирам ВСУ придется сделать сложный выбор — либо продолжать сопротивление, либо срочно отступить. «Если будет допущена малейшая ошибка с фактором времени, то украинские военные рискуют оказаться отрезанными», - предупреждает военный обозреватель Politico. Украинский военный аналитик Ян Матвеев утверждает, что единственная причина, по которой ВСУ продолжают удерживать Курский плацдарм, связана с планами политического руководства Украины использовать эту территорию в будущем в качестве «разменной монеты» на переговорах с Россией. «В то же время, - добавляет Матвеев, - в случае значительных потерь среди опытных бойцов и военной техники, затянувшаяся оборона Курского плацдарма может значительно ослабить военный потенциал Украины на других направлениях». Проект DeepStateMap отмечает сокращение подконтрольной Украине территории на Курщине, утверждая, что российские и северокорейские войска наступают на трех фронтах, пытаясь сомкнуть кольцо вокруг украинской группировки и установить контроль над стратегической дорогой в Сумскую область.

После того, как российские войска прорвали оборонительную линию в районе российского города Суджа, Вооруженные силы Украины оказались под угрозой полного окружения. Если ситуация продолжит ухудшаться, то в течение ближайших двух недель украинским солдатам могут отдать приказ покинуть Курскую область. Российские войска с высокой степенью вероятности могли воспользоваться паузой в предоставлении Украине американских разведывательных данных, чтобы прорвать оборону ВСУ. Об этом свидетельствуют участившиеся удары российской армии, наносимые беспилотниками и планирующими бомбами. «Мы можем подтвердить, что количество российских атак с использованием планирующих бомб, «шахедов» и других типов беспилотников резко возросло», — рассказал журналистам заместитель командира батальона радиоэлектронной борьбы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ Александр Кабанов. Другой украинский военный сообщил журналистам, что «российские бойцы на баггах смогли прорваться через две или три украинские позиции на Курщине». «За этими позициями земля была пустой, - объяснил он, - поэтому русские под прикрытием артиллерии и беспилотников с тыла совершили стремительный рейд и сумели отрезать это украинское подразделение от основной части». По словам украинских военных, отказавшихся назвать себя, командование ВСУ уже через две недели может досрочно завершить Курскую операцию и вывести войска из региона. Они также подчеркнули, что это связано с угрозой окружения со стороны противника. Другие украинские военные рассказали журналистам, что считают Курскую операцию «политическим решением» руководства Украины. По их словам, оно уже привело к большим потерям и не стоит того, чтобы продолжать эту операцию. Американский военный ветеран и стратег Пол Швеннесен, ранее принимавший участие в составе украинских подразделений в боях в Курской области, поделился с журналистами, что отступление с территории РФ станет для Украины «в основном, только лишь моральным поражением».

«Позиция для переговоров фактически спорная, - считает Швеннесен. - Поскольку мирное урегулирование между Россией и Украиной в любом случае крайне маловероятно». В свою очередь ряд российских источников утверждает, что несколько батальонов украинской армии, дислоцированных в Курской области, потеряли связь с командованием и, не дожидаясь приказа от командования ВСУ, уже вышли из российского окружения. В то же время российские военные корреспонденты не согласны с многочисленными заявлениями о том, что ситуация для украинских войск в Курской области является безвыходной и даже катастрофической. По их мнению, речь идет всего лишь о тактическом, оперативном окружении, когда основные пути снабжения находятся под огневым контролем противника, но кольцо окружения при этом замкнуто не полностью. Они считают, что украинские бойцы, даже несмотря на плотный огонь россиян, могут выйти из окружения и без особых проблем отступить в сторону Сумской области. А вот оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что в «котле» под Курском остаются от шести до десяти с половиной тысяч военнослужащих, и их выход из окружения фактически невозможен. Телеграм-канал Win/Win полностью подтверждает информацию Анатолия Шария. «С понедельника 3 марта «Старлинки» не работают, - сообщает Win/Win. - Отдельные группы бойцов ВСУ уже начали переговоры о сдаче в плен и эвакуации раненых в обмен на сохранение жизни. По нашей информации, более тысячи украинских бойцов готовы сдаться в плен. Есть также двести тридцать тяжелораненых, которым требуется неотложная помощь. Командование Вооруженных сил Украины прекратило связь с Курской группировкой утром 7 марта. Фактически украинские войска брошены на произвол судьбы».

Напомним, что последняя официальная сводка Министерства обороны Российской Федерации по Курской области была опубликована в середине дня 7 марта. В ней, в частности, сообщалось, что «…Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области». Характерно, что термины «котел» или «оперативное окружение» в официальном сообщении не использовались. По мнению российского военного эксперта полковника Михаила Тимошенко, существует вероятность того, что армия Украины сможет эффективно деблокировать свои силы на Курском направлении. Однако успех операции во многом зависит от наличия у ВСУ резервов в Сумской области. «Противник, находящийся в Суджанском районе, был разделен нами на две части, - отметил, в частности, полковник Тимошенко. - Одна из них остается под контролем сил, размещенных в Судже, другая сосредоточена в районе Малой Локни. Учитывая отчаянное сопротивление украинцев, я не исключаю попытку ВСУ деблокировать курскую группировку. Такая возможность не исключена, но только при условии, что украинцы располагают достаточными ресурсами в приграничной Сумской области». Как это ни парадоксально, но анализ российского военного эксперта во многом совпадает с оценкой ситуации, сделанной ведущим украинским военным журналистом Юрием Бутусовым, сообщающим с территории Курского плацдарма: «Ситуация в санитарной зоне на Курщине продолжает обостряться и требует от командования ВСУ немедленных решений. Противник продолжает массированные атаки по всему фронту санитарной зоны. Российские и корейские войска имеют здесь значительное преимущество в силе, и враг атакует беспрерывно. Наши войска проявляют необычайный героизм и стойкость, но фронт санитарной зоны очень узкий, а потому враг с флангов взял под строгий огневой контроль наши пути соединения.