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Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением

обновлено 18:08
18:08 626

На встречу с делегацией США в Саудовской Аравии Украина планирует отправить четырех чиновников. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская команда будет состоять из главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака, главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги, министра обороны Рустема Умерова и заместителя главы ОПУ Павла Палисы.

«Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию, и после моей встречи в понедельник с наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой», - сказал Зеленский, добавив, что с украинской стороны «будет четкая настройка на конструктив».

«Надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру от первой же секунды этой войны. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное - двигаться быстро и результативно», - заявил президент Украины.

* * * 17:17

На встречу с представителями США в Саудовскую Аравию от Украины поедут, кроме главы Офиса президента Андрея Ермака, еще три чиновника, сообщают собеседники «Украинской правды», приближенные к команде президента.

Среди них - глава МИД Андрей Сибига, первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко и заместитель Андрея Ермака Павел Палиса.

Отмечается, что ключевая тема переговоров - соглашение о полезных ископаемых и налаживание отношений с американской стороной после последней встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая закончилась ссорой.

На следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями Украины и США по российско-украинской войне. Украинский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию, в которую также может войти министр обороны Рустем Умеров.

Со стороны США, по данным СМИ, будут глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

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