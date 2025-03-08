Переговоры Украины и США: Зеленский выступил с заявлением

На встречу с делегацией США в Саудовской Аравии Украина планирует отправить четырех чиновников. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская команда будет состоять из главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака, главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги, министра обороны Рустема Умерова и заместителя главы ОПУ Павла Палисы.

«Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию, и после моей встречи в понедельник с наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой», - сказал Зеленский, добавив, что с украинской стороны «будет четкая настройка на конструктив».

«Надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру от первой же секунды этой войны. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное - двигаться быстро и результативно», - заявил президент Украины.