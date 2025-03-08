Ирану грозит водный кризис

Об этом президент Ирана сказал, выступая на церемонии подписания инвестиционного энергетического проекта в Тегеране.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о серьезной нехватке воды в стране и необходимости экономного использования ресурсов.

Как сообщает Anadolu, президент Ирана отметил, что чрезмерное и неоправданное потребление воды в энергетическом секторе является одной из больших проблем общества.

Пезешкиан также привлек внимание к нехватке воды в стране, вызванной засухой и чрезмерным потреблением: «В настоящее время мы переживаем серьезный водный кризис… Для реализации наших планов нам нужна кампания по оптимальному потреблению воды».

Запасы воды в водохранилищах Ирана снизились из-за продолжающейся в стране засухи. 6 марта в Управлении водных ресурсов Тегерана призвали население сократить потребление воды, чтобы избежать отключений в летние месяцы.