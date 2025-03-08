Зеленый свет для пророссийского кандидата в президенты

«На заседании 8 марта 2025 года Конституционный суд в рамках полномочий в связи с соблюдением процедуры избрания президента Румынии рассмотрел четыре протеста, - отмечается в сообщении. - После обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил сформулированные протесты как необоснованные, так как они не отвечают процедурным условиям, которые предусмотрены законом».

Конституционный суд Румынии отклонил два протеста против регистрации кандидатуры пророссийского румынского политика Кэлина Джорджеску на президентских выборах, которые пройдут в стране 4 мая, говорится в сообщении КС.

Согласно решению КС, Джорджеску может баллотироваться в президенты Румынии на выборах 4 мая. Теперь его кандидатура должна быть утверждена Центральным избирательным бюро.

Бывший независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску в пятницу вновь официально зарегистрировал свою кандидатуру на высший государственный пост в стране. Сразу после этого в Центральное избирательное бюро поступили два протеста.

Генеральная прокуратура ранее завела в отношении 62-летнего ультраправого политика уголовное дело и выдвинула шесть обвинений, главное из которых - в подстрекательстве к действиям против конституционного порядка.

24 ноября 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, в котором наибольшее количество голосов получил Джорджеску. 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново. Это решение было принято после того, как румынские спецслужбы рассекретили документы, из которых следовало, что Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию, что имели место хакерские атаки на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также что РФ осуществляла в отношении республики «гибридные действия». Правительство приняло решение Конституционного суда к сведению и назначило новые сроки повторного проведения президентских выборов на 4 и 18 мая этого года.